Subfinanciamento das escolas é «problema político»

O presidente do Conselho de Escolas alerta para a necessidade de ultrapassar o crónico subfinanciamento dos estabelecimentos de ensino - «uma questão de âmbito político», afirma

Em entrevista à edição de hoje do Diário de Notícias, José Eduardo Lemos afirma não ter fé que o problema do subfinanciamento das escolas seja ultrapassado no próximo ano lectivo, já que isso exige «sinais políticos» que o presidente do Conselho de Escolas não observa.

Lemos disse esperar «que o Ministério confie nas escolas e as dote dos meios e recursos necessários a cumprirem a sua função e a oferecerem um serviço público de Educação de qualidade às comunidades que servem».

O responsável criticou o estrangulamento imposto pelos executivos às escolas. «Não me recordo de uma única proposta de orçamento que tivesse sido acolhida na totalidade, ou perto disso, pelo organismo que gere financeiramente o sector da Educação», acrescentou.

Foto: Por Fronteira - Obra do próprio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18378768

in