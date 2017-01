Musa na Ilha e rainha de bateria na Inocentes, Letícia Guimarães não vai economizar nas fantasias

A morena conta como concilia a rotina de ensaio das duas escolas

Letícia Guimarães, de 33 anos, ama tanto o mundo do samba que não se contentou em desfilar na Sapucaí em apenas um dia. Ela é musa da União da Ilha e rainha de bateria da Inocentes de Belford Roxo. E não é fácil seguir a rotina de ensaios. Mas a morena, que já foi rainha do Carnaval do Rio, tira de letra e ainda usa como aeróbico para queimar calorias.

"A maratona é grande desde o mês de setembro, quando as escolas começam seus ensaios para o carnaval , já que eu participo desde o início e não chego quando falta apenas um mês , o que acontece muito infelizmente . A minha dedicação é intensa nas duas escolas, União da Ilha, onde sou musa e na Inocentes de Belford Roxo, que exerço a função de rainha de bateria. Procuro estar presente em todos os ensaios para adquirir uma sintonia ... ao todo são três dias de ensaios semanais, que eu aproveito como aeróbico para a melhoria da resistência física,", conta a personal trainer, que ainda é dançarina de Dudu Nobre.

"Ainda concilio os ensaios com os shows que faço como dançarina do cantor dudu Nobre .E cansativo mais samba é minha vida".

Só que ter posto em duas escolas de samba não vai sair barato. Leticia precisará de mil faisões e gastará quase 40 mil reais, já que usará alguns faisões reais. Ela diz que apesar da crise não irá fazer economia.

"Apesar da crise que o país está enfrentando, tenho que manter um padrão de luxo e beleza que todos os anos apresento na Avenida. Minhas roupas, em geral, são sempre muito elogiadas e as pessoas já estão esperando para saber como elas serão. As fantasias são custadas por mim e principalmente esse ano , que é minha estreia como rainha de bateria, tenho que caprichar", revela.

A União da Ilha desfila na segunda-feira de carnaval no Grupo Especial. Já a Inocentes entra no sábado, pelo grupo A.

Foto Yuri Graneiro