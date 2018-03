Outono: um guia de makes para fazer bonito na estação

Blogueira Giulia Morais identifica as cores que estão em alta na maquiagem

No outono com temperatura mais amenas, nada mais apropriado do que investir em uma make que combine com o clima. A blogueira Giulia Morais mapeou as cores que estão em alta na hora de se maquiar. São elas: os marrons, os nudes e os bordos (puxados para o vinho).

A GM cosmeticos, da blogueira Giulia Morais, também separou algumas dicas para produzir uma maquiagem arrasadora na estação.O batom é o foco da produção, já que nessa época os lábios tendem a ficar mais rachados. Em seguida, vale contorná-los e colori-los com o lápis.

Uma sugestão da Giulia é o Heaven Nude. Nesse passo, além de desenhar a boca, a dica é ir com o próprio produto já pintando por dentro, ganhando uma camada a mais de cor.

Com os lábios delineados e coloridos suavemente, é a hora de escolher o batom: uma boa opção é o Matte Candy Vinho misturado ao lápis labial nude, que resulta em uma nuance de vinho com a cara do outono.

A blogueira salienta o modo como o produto deve ser aplicado: como o batom é o ponto forte dessa maquiagem, é essencial usar um pincel de definição para conseguir um desenho bem bonito.

