Coimbra: Noites Temáticas 2017

A Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra (APBC) preparou para este ano uma programação diversificada para a última sexta-feira dos meses de Julho, Agosto, Setembro e Outubro. As Noites Temáticas consistem na realização de actividades que decorrem principalmente à noite e nas quais a APBC pretende que o comércio se mantenha aberto durante o período de realização das iniciativas.

Desta forma, a Agência espera complementar e reforçar a programação de Verão da Câmara Municipal e contribuir para uma maior atractividade da Baixa de Coimbra enquanto pólo comercial, cultural e espaço de lazer, trazendo o público até esta zona da cidade.

Estas iniciativas são organizadas de forma a ter acontecimentos a decorrer em vários pontos da Baixa de Coimbra na mesma noite, criando circuitos e roteiros que levam as pessoas a conhecer este espaço de uma nova forma, na procura do próximo evento.



O Festival (in)Comum aconteceu, no dia 28 de Julho, e contou com a colaboração da Lugar Comum, uma associação com um currículo extenso na promoção activa de música independente em Coimbra.

Em Agosto, no dia 25, o Fado vai tomou conta das ruas e largos da Baixa de Coimbra com actuações de curta duração, inseridas em roteiros, que levam as pessoas a descobrir este espaço da cidade de uma forma diferente. Nesta iniciativa contámos com a colaboração de À Capela, Fado Hilário, Secção de Fado da AAC, António Dinis e Carlos Jesus.



239 ENIGMA CHALLENGE regressa às ruas da Baixa de Coimbra

No dia 29 de Setembro a Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra, a Brain Maze (http://www.brainmaze.pt) e o Puzzle Room Coimbra (http://coimbra.puzzleroom.pt), convidam todos os amantes de desafios a resolverem os enigmas escondidos nas lojas da Baixa.

Este ano o desafio será maior e mais enigmático do que na edição anterior. Onde começa, quando e onde termina, são perguntas que só terão resposta durante o decorrer do jogo!

A participação é gratuita e aberta a grupos de 2 a 5 elementos. A inscrição é obrigatória e deverá ser feita através de formulário online disponível nas plataformas de Facebook da APBC (facebook.com/apbcoimbra, da Brain Maze facebook.com/brainmazept/) ou do Puzzle Room Coimbra (facebook.com/coimbrapuzzleroom/). As equipas deverão optar por um dos quatro horários disponíveis: 18h, 19h30, 21h ou 22h30. O desafio terá a duração de uma hora e meia. Garantam já a presença da vossa equipa e venham desvendar a edição 2017 do 239 ENIGMA CHALLENGE!



Por fim, a 27 de Outubro, em parceria com o Jazz ao Centro Club (JACC), a noite do Jazz promete levar a música a todos os recantos da Baixa de Coimbra, complementando os Encontros Internacionais de Jazz de Coimbra que ocorrem no mesmo fim de semana.



Com estas iniciativas, a APBC convida todas as pessoas (conimbricenses, comerciantes e turistas) a passear pelo Centro Histórico / Baixa, à (re)descoberta das ruas, dos largos, dos monumentos, das suas lojas e dos seus restaurantes.



A Baixa é Património de Coimbra.