Genilson Coutinho será homenageado na Câmara Municipal de Salvador

Genilson Coutinho, fotógrafo, militante e editor-chefe do site Dois Terços, será homenageado na Sessão Especial em homenagem ao Dia do Orgulho LGBTQI+ no dia 28 de junho, às 18h, na Câmara Municipal de Salvador, no Plenário Cosme de Farias.

A sessão promovida pelo vereador Marcos Mendes (PSOL) discutirá o tema: "Onde o Orgulho Começou: 50 Anos da Revolta de Stonewall e a Luta de Resistência dos Movimentos LGBTQI+". Ativistas e artistas LGBTQI+ da cidade estão preparando um grande ato para a ocasião.

"Estou muito feliz pela homenagem e por estar ao lado de outras lideranças dentro de um espaço onde, infelizmente, ainda não conseguimos ocupar uma cadeira do Legislativo, mas estamos trabalhando para mudar essa história. Atitudes afirmativas como a do vereador, ao promover uma sessão para lembrar esse marco da luta LGBTQI+ no mundo é motivo de celebração", declara Coutinho.