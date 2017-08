Santiago Ribeiro expõe em Paris

O artista surrealista Português Santiago Ribeiro expõe em Paris entre os grandes artistas franceses e japoneses a convite do artista francês Hugues Gillet.

De setembro 02-23 a galeria JPHT Paris contará com obras de 14 artistas do Japão, França e Portugal .... a exposição intitula-se "L'Osmose-Kiraméki Transfiguré!"

Santiago Ribeiro vem novamente como um pioneiro a ser o único Português convidado para este grupo de grandes artistas franceses e japoneses com grandes exposições em França e no Japão a fazer parte do programa deste grupo ( ARTIS FICTAE TURMA ).

Artistas: Bruno Baratier Yo Coquelin Francis Coffinet Michel Dubre Hugues Gillet Marc Halingre, Yoshifumi Hayashi 林良文 Miyako Ito 伊藤 美 也 子, Jean-Pierre Monnot, Thierry Van Quickenborne Santiago Ribeiro, Rik-Art, Roku Sasaki 佐 々 木 六 介, Hiroya Yasukoshi 安 河内 裕 也.

Aberto de quarta a domingo, das 13:00 às 20:00.

entrada gratuita

Galerie JPHT 4,rue Saintonge-75003 Paris-

Tél :06 08 25 45 97 Ouvert du mercredi au dimanche de13h à 20h https://www.galeriejpht.com/

E-mail :contact@galeriejpht.com