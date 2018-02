Comida caseira do Azerbaijão em Lisboa

Lisboa está a ficar cada vez mais cosmopolita e agora temos um restaurante azeri, com comida caseira do Azerbaijão.

"É a comida que comemos em casa", contou o dono, de Baku, capital do Azerbaijão radicado agora na capital portuguesa. Comida fresca, preparada no próprio dia, deliciosa e interessante. Vale a pena visitar, nunca provou nada assim provavelmente.

Bem no coração de Lisboa, na Avenida 5 de Outubro número 265, com o nome de Casa da Avenida, temporáriamente, que vai mudar para "Baku". Fica frente à antiga Feira Popular. Há outro restaurante tipo lanchonete com sandes e wraps do mesmo dono na Rua de Campo Grande Número 14, perto do Montepio Geral.

Vale a pena experimentar. Bom apetite!

Foto: By Emin Bashirov - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7046817

