Arquitetura barroca brasileira: uma viagem à história do colonialismo português

Ouro Preto, Diamantina, Salvador e Olinda são alguns dos pontos mais expressivos do movimento arquitetónico

Lisboa, 23 de dezembro, 2016 - As igrejas e os grandes solares e sobrados marcam o que hoje o povo brasileiro considera o "barroco colonialista". As cidades de Ouro Preto, Diamantina, Salvador e Olinda são alguns dos pontos onde a influência do colonialismo português deixou um rasto mais expressivo, integrando uma das épocas mais relevantes da história brasileira. A ostentação e riqueza dos monumentos religiosos contrastam com a simplicidade da arquitetura civil destas cidades, na preservação de um património singular, representativo da mistura de culturas.

