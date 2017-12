Sábados para a infância no TCSB: Taleguinho encerra o ano com "Ficar a ver estrelas"

O último "Sábado para a infância no TCSB" do ano é em simultâneo um precioso concerto de Natal para toda a família e um postal de boas festas que o Taleguinho e A Escola da Noite dedicam ao público da cidade. "Ficar a ver estrelas" está marcado para 23 de Dezembro, pelas 11h00, e é recomendável reservar ou comprar antecipadamente os bilhetes.



Estreado nesta mesma sala em Dezembro de 2015, "Ficar a ver estrelas" assenta num reportório de músicas de Natal do cancioneiro Galaico-português, interpretadas por Catarina Moura e Luís Pedro Madeira, dupla que aqui iniciou o projecto Taleguinho e que é, desde o início, uma parceira essencial na programação dos "Sábados para a infância". Ao longo de uma hora, miúdos e graúdos viajam por canções que há muitos anos embalam as festas natalícias e divertem-se com histórias e trava-línguas, num espectáculo cheio de ritmo, cor e alegria.

Pensado para crianças a partir dos 3 anos, o concerto é uma verdadeira prenda para toda a família, que bem pode servir de arranque para um fim-de-semana festivo e repleto de magia. Os bilhetes custam 6 Euros (bilhete individual) ou 8 Euros (adulto+criança) e podem ser comprados antecipadamente ou reservados pelos contactos habituais do TCSB: 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt.



Três anos de "Sábados para a infância no TCSB"

Para A Escola da Noite, esta é mesmo a melhor maneira de se despedir de 2017 e de preparar a entrada no novo ciclo que se inicia em 2018. Com "Ficar a ver estrelas" encerra-se mais um ano de actividade de criação artística e de programação do TCSB e conclui-se o terceiro ano dos "Sábados para a infância". Iniciada em Janeiro de 2015, aquela que é uma das iniciativas da companhia mais acarinhada pelo público da cidade conta já com mais de 130 sessões apresentadas e com mais de 4 mil espectadores. Todas as semanas, aos Sábados de manhã, A Escola da Noite oferece às crianças e às famílias de Coimbra diferentes propostas artísticas (teatro, dança, música, teatro de marionetas, ilustração, cinema de animação, literatura, entre outras), com formatos distintos (espectáculos, oficinas, leituras, apresentações de livros, actividades para pais e filhos). Para Janeiro de 2018 a continuação dos "Sábados para a Infância" está já assegurada, com dois concertos de música para bebés ("O Mundo ao Colo", pelo Taleguinho, a 6 de Janeiro, e "Malas e Fraldas", pela Catrapum / Vânia Couto, a 20 de Janeiro), a oficina Dança para pais e filhos (por Leonor Barata, a 13 de Janeiro) e a habitual sessão de "Flores de Livro - leitura de contos para a infância" (com Cláudia Sousa, a 27 de Janeiro).

Ainda nesta semana, o TCSB é palco do workshop de teatro nas férias do Natal, dirigido por Ricardo Kalash. Desde a passada segunda-feira, os 20 jovens participantes, com idades entre os 6 e os 12 anos, andam a divertir-se com Homero no sub-palco do Teatro. Na sexta-feira, dia 22 de Dezembro, pelas 12h30, apresentam ao público o resultado do seu "trabalho".