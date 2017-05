Jenny Miranda, filha de Gretchen, entra para igreja evangélica

A modelo começou a frequentar a Bola de Neve com o noivo, o jogador do Paraná Arthur Jesus

Sempre existe um recomeço. Pelo menos é o que acredita Jenny Miranda, que está reestruturando sua vida. Depois de participar do Miss Bumbum e protagonizar ensaios sensuais, a filha de Gretchen agora é evangélica e está noiva do jogador Artur Jesus, zagueiro do Paraná.

"Semana passada fomos na igreja Bola de Neve de Curitiba. E então, decidi aceitar Jesus. Foi uma das melhores escolhas que fiz na minha vida. Meu noivo Artur Jesus já é convertido e frequentava a igreja Batista, porém estava afastado. Agora está comigo nessa jornada.E nossa filha Anna Beatryz também está indo, e está amando e a cada dia está mais interessada a conhecer os caminhos do Senhor", conta a filha de Gretchen.

Aceitar Jesus é uma expressão usada por evangélicos e significa, resumidamente, uma nova vida e não apenas frequentar a igreja. Jenny já foi a outros templos cristões, mas foi na Bola de Neve que ela fez a escolha.

"Eu já fui à outras igrejas e sempre tive vontade de aceitar Jesus, mas nunca aceitei porque sei da responsabilidade que isso impõe. Só que Deus falou comigo e um dia ainda vou dar meu testemunho de como isso aconteceu. Então assim aceito essa escolha. E é esse compromisso que tenho com Jesus Cristo como meu único salvador a partir de agora por todos os dias.

Sei que não vai ser fácil. Agora vem as lutas e provações, mas vou me manter firme para cumprir o meu propósito e sei que a vitória é certa", afirma a modelo

Jenny também aproveitou a ocasião para ungir as alianças do noivado com Arthur perante ao presbítero da igreja.

Foto Divulgação VH Assessoria