Surrealismo Zagreb, Paris, Lisboa, Coimbra

Exposição de arte surrealista irá mostrar obras dos artistas Nikolina Petolas, Zagreb, Croácia, Olga Caldas, Paris, França, Paula Rosa, Lisboa, Portugal e Santiago Ribeiro, Coimbra, Portugal.

A abertura que terá lugar no Art Space Recordatório em Santa Clara, Coimbra, Portugal, conta com a presença dos artistas no dia 21 de Dezembro pelas 6:00 p.m.

Quatro artistas de projeção internacional com exposições no Petit Palais de Paris e Chateaux de Versailles no caso de Olga Caldas, Nikolina Petolas conta com presença como nos Estados Unidos e Dinamarca, Paula Rosa tem acompanhado Santiago Ribeiro por Paris, Berlim, Madrid, Granada, Dallas, Mississippi State University, departamento das artes. Moscovo, Florença, Los Angeles, Belgrado, Japão onde Santiago presenciou com seus trabalhos tendo sido agora selecionado pelo júri da Art Revolution Taipei, 台北新藝術博覽會 onde irá expor em 2017.