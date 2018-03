Rayssa Melo diz que recusou três convites para posar nua: ''Até sexo só faço no escuro''

Apesar de negar sair em fotos como veio ao mundo, a musa das pegadinhas posou sexy em ensaio com direito a topless

Rayssa Melo, de 27 anos, posou sensual para fotos incríveis e até fez topless em mais um ensaio sensual. Apesar de toda ousadia das fotos em que a musa das pegadinhas já protagonizou, pode ir tirando o cavalinho da chuva quem pensou em vê-la como veio ao mundo em revistas masculinas ou sites. A modelo e ex-dançarina do Aviões do Forró já recusou diversos convites.

"A primeira vez que fui chamada pra posar nua, eu dançava no Aviões do Forró. Era para ser capa da 'Playboy'. Não aceitei sair totalmente sem roupa. Fiz só seminua com as outras dançarinas", conta a dançarina.

Rayssa continuou a receber convites para mostrar tudo.

"Fui chamada para sair na 'Sexy' há pouco tempo e depois chamada para o site da Playboy. Eu não tenho coragem de pousar totalmente nua. Morro de vergonha, acredita? Quem me ver assim, nem imagina, contou a morena que até brincou com a timidez: "Até sexo só faço no escuro".

Foto Pedro Martins/ VH Assessoria

Thiago Freitas Assessor e Jornalista