Salvador Fest lota Parque de Exposições com atrações tops no palco principal

Tony Salles chegou mostrando a força do Parangolé com vários hits do EP novo. Em coletiva de imprensa, foi bastante elogiado pela performance e pelo ballet diferenciado.

O Parangolé destoa bastante das demais bandas no quesito bailarinos por ser bastante inclusivo principalmente no que tange as minorias. Pocah foi a convidada especial e em entrevista ressaltaram a importância de dar oportunidade e abraçar a causa dos LGBTs, Plus Size, pessoas com deficiência (lembrando que o Parangolé foi a primeira banda na cena a formar um corpo de ballet apoiando-os).

O cearense, que recentemente se apresentou no Villa Mix Lisboa, chegou na Bahia prometendo um show diferente. Sempre bem requisitado, o artista contou um pouco sobre a força do sertanejo no mundo e anunciou uma edição do Garota VIP em Portugal. Sobre o carnaval, confirmou presença em alguns camarotes em Salvador e que está em negociação para puxar um trio. Para os mais ansiosos, WS voltará para a Bahia no evento de réveillon e no Baile da Santinha (em janeiro).

O gigante Léo Santana veio com um repertório que promete não deixar ninguém parado no verão. O show contou com músicas que já tocam em todas as rádios do estado além de Sonâmbulo, Tô Solteiro e Contatinho. Esta última, foi lançada há cerca de 2 semanas e já atingiu a expressiva marca de 11 milhões de views no Youtube.

O GG (como é chamado) que gravou recentemente com Marília Mendonça, Anitta e Ludmilla, prometeu bastante feats até o carnaval. Logo após o GG, veio a dona da zorra toda. Ivete é sempre um espetáculo à parte. Para este Salvador Fest, a única artista a se apresentar em todas as edições do evento trouxe o repertório e cenografia usado na gravação do DVD intitulado Live Experience.

Além disso, a baiana cantou com o participante eliminado do The Voice Samuel Marques. Juntos, cantaram a música "Não precisa mudar", sucesso na voz da Banda Eva. Amante das terras baianas, a rainha da sofrência, Marília Mendonça retorna ao estado após um pouco menos de um mês ter se apresentado por aqui no Festival de Inverno da Bahia.

A mamãe do ano nos falou sobre o projeto "Todos os cantos" que virou uma série exclusiva do Globo Play. Esse projeto é a realização de um sonho da cantora que inspirou o repertório e cenografia da nova turnê. "É o projeto da minha vida" - disse Marília ao encerrar a coletiva. Em sua 14º edição, o Salvador Fest arrastou uma multidão para curtir a festa que abre o verão da Bahia.

O evento é consolidado no calendário baiano e serve como ensaio para projetar qual música os artistas apostarão para o carnaval. Com 5 palcos (2 palcos principais, 2 palcos do Pagodão e palco do after), não tinha tempo para ficar parado não. A expectativa de público foi superada e todos já anseiam pela próxima edição de número 15. Será que teremos algo especial para edição de 15 anos? Isso ainda tem resposta, mas nos vemos ano que vem! Fotos Juci Ribeiro