Lançamento completo de "Dubai to Brazil" é liberado nas plataformas de Streaming





A superprodução do cantor e compositor Danilo Dubaiano, "Dubai to Brazil", acabou de ser lançado integralmente nas plataformas de Streaming. As primeiras músicas da produção já são sucesso Nacional. No Spotify, as 10 músicas iniciais de "Dubai to Brazil" já superaram a marca de 4 milhões de plays. Já no Youtube, os vídeos estreantes já alcançaram mais de 20 milhões de visualizações.



O álbum agora se completa com 5 músicas inéditas e participações mais que especiais. "Colibri", que é o carro chefe do álbum, "Cupido Baladeiro" (feat Ray Ferrari), "Tô Batendo a Taça no Espelho", "Faz um Paparapapa" (feat Thaeme e Thiago) e "Millasquei".



Além desses nomes de peso, a produção contou com outros grandes nomes da música brasileira, como Naiara Azevedo, Solange Almeida, Renato Vianna nas faixas anteriormente lançadas.



Os videoclipes de cada uma das novas músicas, começando por Colibri, serão lançadas no Canal do Youtube do artista, mostrando toda a luxuosidade da gravação feita em um dos cenários mais deslumbrantes de Dubai: o hotel Jumeirah Beach, com vista ao Burj Al Arab, cartão postal da cidade e cujo formato inconfundível é base do logotipo de Dubaiano.



Com assinatura musical de Ray Ferrari - famoso produtor musical já indicado ao Grammy Latino com álbuns de Fernando e Sorocaba e Zezé di Camargo e Luciano - e direção de vídeo de Fernando Trevizan "Catatau", da UnicFilm, responsável por sucessos de Wesley Safadão, Marilia Mendonça e Matheus e Kauan, "Dubai to Brazil" apresenta toda a musicalidade tupiniquim mas com um visual único das arábias.

Foto Divulgação