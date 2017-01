Pacto nuclear está encerrado e nunca será renegociado com EUA

O vice-chanceler iraniano dos Assuntos Jurídicos e Internacionais, Seyed Abas Araqchi, assegurou que estão encerradas as conversas nucleares com os EUA.

Encerramento dos diálogos e negociações nucleares com os EUA . Não negociaremos com o atual Governo nem com a futura Administração dos EUA sobre o JCPOA (acrônimo emINGLÊS DO Plano Integral de Ação Conjunta sobre o programa de energia nuclear do Irã), afirmou neste domingo Araqchi .

À partir do nosso ponto de vista, o JCPOA está finalizado, recalcalcou o alto diplomático persa durante uma conferência de imprensa realizada um dia antes mesmo de completar o primeiro aniversário do aplicativo do acordo nuclear, atingido entre o Irã e o Grupo 5+1 (EUA, Reino Unido, Rússia, China, França e Alemanha).

Essas afirmações foram tomadas após de que vários membros daEQUIPE do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, para sua nova Administração denunciando o pacto nuclear em que decidiram averiguar e revisar por completo. O próprio Trump disse em reiteradas ocasiões como um desastre.

Quanto aos recentes diálogos realizados na reunião da Comissão Conjunta Irã-G5 1 em Viena (capital austríaca), Araqchi deixou bem claro que os iranianos só conversaram com os estadounidenses sobre algumas questões técnicas relacionadas com o acordo nuclear e não à respeito ao JCPOA e o seu futuro.

Ademais, assinalou que, na opinião da República Islâmica dos Irã, a renovação da Lei de Sanções ao Irã (ISA, por suas siglas em inglês) por parte dos EUA se considera como a imposição de uma nova sanção e, portanto, é uma violação flagrante do JCPOA enquanto o pacto obriga à contraparte a levantar todas as as sanções antiranianas.

O acordo nuclear não é razão de nossa amizade para com os Estados Unidos. Ainda continua em andamento a inimizade dos EUA contra nós e devemos nos defender em união nacional, sublinhou o vice-chanceler iraniano, referindo-se às barreiras impostas por Washington, antes e após o acordo nuclear, das quais, na sua opinião , foram superadas uma depois da outra.

