Explosão de oleoduto na Nigéria causa 15 mortes

Abuja, 16 de março (Prensa Latina) Uma forte explosão em um oleoduto no estado nigeriano de Lagos deixou 15 pessoas mortas e 25 feridas e destruiu cerca de 50 residências perto da área do desastre, informaram fontes de ajuda hoje.

A Agência de Gerenciamento de Emergências do Estado de Lagos (Lasema, em inglês) disse em comunicado que entre os mortos e feridos na cidade de Abule Ado há muitos estudantes de uma escola católica.



Segundo Lasema, as autoridades policiais estão investigando as causas da explosão do oleoduto, fato que causou um incêndio de grandes proporções e forçou a evacuação de cerca de 200 moradores locais, informou o portal digital Vanguard.



Enquanto as chamas no oleoduto ainda foram apagadas pelo corpo de bombeiros, testemunhas oculares afirmaram que a detonação poderia ter sido provocada deliberadamente.



Na Nigéria, o país considerado o maior produtor de petróleo da África, são frequentes os incidentes relacionados às instalações de transporte de diesel, que em várias ocasiões foram danificados por elementos criminosos para roubar combustível.



