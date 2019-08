Ecolojovem na Assembleia Geral da Federação dos Jovens Verdes Europeus

A Federação dos Jovens Verdes Europeus irá reunir em Conferência e em Assembleia Geral entre os dias 14 e 18 de Agosto em Istambul, Turquia.

Estão em discussão matérias como os próximos cinco anos da Europa, questões internacionais como a da Venezuela, as questões da Emergência Climática na Europa e das Greves Climáticas no Mundo, assim como a feminização da Europa, e também as questões relacionadas com a precariedade laboral e a falta de habitação nas grandes cidades europeias, com impactos sobretudo para os jovens.

Será igualmente eleito um(a) novo(a) secretário(a)-geral da FYEG e uma nova comissão executiva, bem como dois novos(as) porta-vozes.

A Ecolojovem irá participar enquanto membro de pleno direito e membro fundador da FYEG e irá levar à Assembleia Geral as questões das alterações climáticas e os impactos em Portugal, assim como, outras questões, entre as quais se destacam as eleições legislativas de Outubro e os candidatos jovens de Os Verdes.

A delegação será composta por Beatriz Goulart Pinheiro e Ana Sofia Calado, ambas membros da direção nacional da Ecolojovem.