O ISA está entre as melhores ONGs do Brasil

Edição especial da Revista Época, lançada esta semana, reconhece organizações com melhores práticas de gestão e transparência. Apenas 100 organizações, entre mais de 1.500 que se inscreveram, estão na edição - o Instituto Socioambiental entre elas.

O ISA está entre as 100 ONGs selecionadas para a primeira edição da revista "Melhores ONGs do Brasil", publicada esta semana. A revista, uma parceria entre o Instituto Doar e a Revista Época, foi criada para ser um guia de referências para o doador na hora de escolher pra quem doar, e incentivar o reconhecimento e o dinheiro de doadores conscientes.

Para selecionar as 100 melhores, integrantes do Instituto Doar trabalharam junto com professores e alunos da FGV-EAESP e jornalistas da Época. Entre os fatores de avaliação estão a causa e a estratégia de atuação, a organização e a gestão institucional e transparência, prestação de contas e comunicação. Mais de 1.500 ONGs do Brasil inteiro se inscreveram para participar da primeira edição da revista.

O ISA vem trabalhando no desenvolvimento de sua área de Relacionamento e captação de recursos com indivíduos, por acreditar que essa é uma frente essencial para fortalecer nossa atuação. Especialmente no momento em que vivemos, em um contexto de constantes ameaças ao meio ambiente e ataques aos direitos indígenas e das populações tradicionais. O reconhecimento que recebemos agora comprova que estamos indo na direção certa.

O Instituto Doar atua para ampliar a cultura de doação no Brasil. Suas iniciativas focam em certificação de ONGs e em estimular doações. Para o Doar, a revista "Melhores ONGs" é a valorização de bons exemplos e o estabelecimento de padrões para melhoria contínua, que irá beneficiar o maior número possível de ONGs, entre as mais de 300 mil existentes neste país. Por sua vez, a Época garante ampla exposição a esse trabalho, com mais de 400 mil exemplares e centenas de milhares de visualizações na web.

