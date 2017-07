Ultra maratona Sertão Diamante

5ª EDIÇÃO ATRAI ATLETAS DE 10 ESTADOS DO BRASIL!

Em sua 5ª edição, a Ultra Maratona Sertão Diamante chega mais uma vez a Diamantina, trazendo atletas de 10 diferentes estados do Brasil, batendo mais uma vez o recorde de participantes.

A ultra maratona Sertão Diamante, é um evento esportivo que acontece uma vez por ano, em formato de competição, na modalidade do ciclismo que recebe o nome de Mountain Bike. O mountain bike foi criado por apaixonados pelo ciclismo, que viram nas trilhas e montanhas um novo desafio para o uso da bike.

A Ultra Maratona Sertão Diamante, surgiu de uma ideia dos organizadores de promover o esporte, desde o iniciante do esporte até o atleta profissional. No primeiro ano, em 2013, a prova saiu da cidade de Curvelo, com chegada em Diamantina, num percurso total de 167 km por estradas e trechos históricos entre as duas cidades. No ano de 2015, a prova foi realizada em seus 2 dias de competição somente na cidade de Diamantina, onde se consagrou com uma das provas mais desafiadora e charmosa do estado de Minas Gerais.

Em 2015, teve a presença de 450 atletas de 5 estados, chegando em 2016 a marca de 860 atletas de 8 estados. Em 2017, já chegamos a 1000 atletas de 10 estados, batendo mais um recorde de participantes, e provando o quanto ela está marcando presença entre as melhores provas de MTB do Brasil.

A Ultra Maratona Sertão conta hoje com atletas dos estados de SP, RJ, SC, PA, CE, BA, DF, GO, ES e em sua maioria de MG. A organização conta com uma equipe de mais de 100 pessoas a serviço de trazer o melhor para os atletas participantes, com respeito e atenção a todos os envolvidos.

Em 2017, o evento mais uma vez acontece na cidade histórica de Diamantina, que contribui para dar mais charme ainda na prova, atraindo além dos atletas, também os familiares destes, que aproveitam para usufruir dos vários pontos turísticos da cidade, como cachoeiras, museus, igrejas centenárias e um rico acervo da história de nosso estado e de nosso país.

A Ultra Maratona Sertão Diamante acontece entre os dias 21 e 23 de Julho de 2017, na Praça Barão de Guaicui (Praça do Mercado Velho), marco histórico da cidade, com várias outras atrações, além da bela competição entre os atletas pelas serras diamantinenses.