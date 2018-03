Deia Benoliel faz sucesso como colunista de celebridades da Cla Magazine

A jornalista já entrevistou, para a revista, os atores João Vitti e Raymundo de Souza

Recentemente, a jornalista, assessora de imprensa e atriz Deia Benoliel estreou como colunista de celebridades Cla Magazine, do fotógrafo e publicitário Cla Ribeiro. Ela entrevistou famosos como os atores João Vitti e Raymundo de Souza.

Com perguntas divertidas, além de live com bate papo com fãs de todo Brasil, a coluna já é um sucesso. Além de ser colunista do canal da revista e portal de famosos, a carioca é conhecida na cidade de Curitiba por ser o elo dos famosos do Rio e São Paulo com a cidade .

Deia, que estreia no fim deste mês, o espetáculo '' Eu quero Sexo 2 '', com direção do famoso Luiz Fiane, segue para mais um desafio: viver uma das atrizes do Núcleo Fiane com o texto :Crônicas, do famoso contista curitibano premiado em Nova York ,Dalton Trevisan. A peça promete polemizar com cenas de nudez.

Foto Divulgação

Thiago Freitas Assessor e Jornalista