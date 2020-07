Benjamin Cano fala sobre a flexibilização do isolamento social no Rio

O empresário e apresentador conta que participou de uma reunião na escola do filho

O apresentador francês e empresário, Benjamin Cano passou os últimos meses em isolamento social com seu marido e seu filho em sua residência no Rio de Janeiro. Ele, que viu os seus negócios serem afetados e a sua rotina drasticamente modificada por conta da pandemia do novo coronavírus, confessa que estava ansioso para o início do desconfinamento.

Benjamin revelou está esperançoso para esse momento de flexibilização da quarentena carioca.

"Como empresário estou feliz com esse início do desconfinamento dos cariocas e também ansioso para os próximos passos, como a reabertura das fronteiras. Já pelo lado humano, confesso que estava com saudades de viver a vida, ver meus amigos e poder sair de casa", contou Benjamin.

O apresentador falou que como pai também enxerga com otimismo a volta do seu filho a escola, mas também ressaltou a preocupação em assegurar que esse retorno fosse da maneira mais segura.

"Nos últimos quatro meses, meu filho [Vinicius], de 3 anos, ficou sem sair de casa e somente tendo contato com a gente. Nesse período fizemos uma série de atividades juntos, mas ele sempre demonstrou a saudade de reencontrar os colegas na escola. Ele vai volta para o colégio esse mês. Mas antes dessa decisão, tivemos reunião com os diretores e nos informamos sobre os protocolos de seguranças e higienização que seriam tomados durante essa volta às aulas. Fizemos um balanço sobre todos os benefícios que essa reassociação podiam trazer e optamos pelo retorno dele ainda esse ano", ponderou o apresentador.

Foto Laurence GUENOUN