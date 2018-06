Ivete Sangalo levanta galera

Levantando a galera, a cantora Ivete Sangalo foi a terceira atração desta sexta, no Arraiá do Galinho.

Vestida a caráter, Ivete Sangalo subiu ao palco com um look desenhado pela própria e fez uma sequência animada de seus grandes hits. Entre uma música e outra, brincou com o público e falou da sua paixão sobre o São João: "É a festa que mais gosto. Aquela que a gente gosta desde barriga da mãe", disse.

Em coletiva, Ivete revelou que tocar em Salvador é sempre diferente e que há muitas novidades sendo pensadas para o DVD, mas nada definido, "só aguardem, será maravilhoso", completou.

Vestida a caráter, Ivete subiu ao palco com um look desenhado pela própria e fez uma sequência animada de seus grandes hits. Entre uma música e outra, brincou com o público e falou da sua paixão sobre o São João: "É a festa que mais gosto. Aquela que a gente gosta desde barriga da mãe", disse.

Foto Juci Ribeiro,Divulgaçaõ

