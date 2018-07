Mais de 50 mil refeições servidas pelo Município

No ano lectivo que agora termina, a Câmara de Alcácer do Sal serviu mais de 50 mil refeições a alunos do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo.

Numa nota enviada às redacções, o município informa que, no ano lectivo 2017/ 2018, serviu nos refeitórios escolares da sua responsabilidade cerca de 50 100 refeições a 486 alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Pré-Escolar do concelho.

«Reconhecendo a importância do fornecimento de refeições equilibradas e racionais a todas as crianças e pretendendo contribuir para que a escola se torne um espaço privilegiado para a educação alimentar e para a promoção da saúde através da alimentação, o Município tem vindo a assumir um grande esforço financeiro para dotar das condições necessárias de funcionamento os refeitórios escolares do Centro de Educação Pré-Escolar de Alcácer, Escola Básica n.º 1 de Alcácer e Escola Básica da Comporta, que têm gestão directa da autarquia», lê-se no texto.

A despesa anual estimada pelo presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, Vítor Proença, é de 325 mil euros. Além de evitar deslocações das crianças a casa para o almoço, o edil destaca a importância dos refeitórios escolares a nível social, pois «contribuem para uma maior justiça social, motivando alunos de menores recursos a frequentar a escola».

Como tal, o Município alarga o serviço de refeições às Actividades de Animação e Apoio à Família no Pré-Escolar e às Actividades de Apoio à Família do 1.º Ciclo, nas interrupções lectivas do Natal, Carnaval, Páscoa e, após encerramento da actividade lectiva, até final do mês de Julho.

Créditos/ Câmara Municipal de Alcácer do Sal

