Papa Francisco envia mensagem escrita a Lula, abençoando-o

Jornal GGN - Após a visita do ex-ministro da Defesa e Relações Exteriores Celso Amorim ao Vaticano, nesta quinta-feira (02), o ex-presidente Lula recebeu a mensagem assinada pelo papa Francisco abençoando o líder petista, escrita em um livro.

"A Luiz Inácio Lula da Silva com a minha bênção, pedindo-lhe para orar por mim, Francisco", escreveu o papa. Nesta quinta (02), Amorim teve um encontro pessoal com o papa, fora da agenda oficial do pontífice, em sua residência, na Casa Santa Marta.

"O Papa nos recebeu por uma hora mais ou menos. O assunto principal era a situação de Lula, que ele tem acompanhado com interesse e preocupação", havia dito Amorim, em vídeo divulgado nas redes sociais ontem.

"No final ele obviamente nos abençoou, escreveu uma mensagem espiritual para o ex-presidente Lula num livro que eu havia trazido para ele. Eu dei um outro e estou levando este de volta. Ele pediu que dissesse ao presidente Lula que ele acompanha e vê toda essa situação com interesse e preocupação", contou.

A mensagem foi hoje divulgada na página de Lula no Facebook. Escrita em espanhol, o papa abençoou o ex-presidente:

http://www.patrialatina.com.br/papa-francisco-envia-mensagem-escrita-a-lula-abencoando-o/