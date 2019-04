Jornadas Parlamentares de Os Verdes “Pelo Futuro do Interior – Travar o Olival Super- Intensivo e Avançar com a Ferrovia”



O Grupo Parlamentar Os Verdes dedica as suas Jornadas Parlamentares, da presente sessão legislativa, a realizar nos dias 8 e 9 de abril, ao Olival Intensivo e Ferrovia.

Na perspetiva do PEV o olival intensivo representa uma ameaça de morte do futuro do Alentejo, destrói solos e contamina águas, situação tanto mais grave, quando nos estamos a confrontar com os estudos que apontam esta como a região do país mais vulnerável à seca, como consequência das Alterações Climáticas.



Por outro lado, a eletrificação da linha ferroviária entre Casa Branca e Beja, uma das medidas para combater a interioridade, facilitar a mobilidade, potenciar a atração de empresas e gerar mais postos de trabalho, desenvolvendo o turismo, ajudando na fixação de pessoas, alavancando o potencial do terminal aeroportuário de Beja, ou seja, como forma de promover o desenvolvimento económico, social e ambiental do distrito de Beja, foi uma das propostas que o PEV viu aprovada em sede de OE2019.



Estas Jornadas Parlamentares culminam a campanha iniciada pelo PEV, em que percorreram concelhos dos 3 distritos alentejanos mais afetados, pela proliferação do olival intensivo, onde foram colocadas 500 bandeiras negras a assinalar estes locais nos distritos de Portalegre, Évora e Beja.



PROGRAMA:

8 ABRIL – 2.ª FEIRA

9.00h- Partida (estação Lisboa-Oriente) de Comboio para Beja;

11.21h - Chegada a Beja – Declarações à Comunicação Social à chegada à estação;

15.30h - Reunião com a Câmara Municipal de Cuba;

17.30h - Reunião com a Escola Superior Agrária de Beja no Campus do Instituto Politécnico de Beja;



19.00h – Reunião com Comissão de Utentes de Beja - Terreiro dos Valentes, nº 4, 1º B, Beja;

21.30h - Reunião com AMAlentejo, com Movimento Beja Merece Mais e com Plataforma Alentejo - sala de reuniões do Hotel Francis- Praça Fernando Lopes Graça, lote 31, em Beja.



9 ABRIL – 3.ª FEIRA

9.00h - Reunião com a Câmara Municipal de Serpa;

11.30h- Reunião com a “Associação Ambiental de Amigo das Fortes" e outros populares - sede da Associação, em Fortes, ao lado da Escola do 1.º Ciclo, Concelho de Ferreira do Alentejo;

14.30h - Percurso pelo olival intensivo com partida junto á Câmara de Ferreira do Alentejo – As senhoras e senhores jornalistas que assim o entenderem poderão acompanhar-nos durante o percurso.



16.00h- Conferência de Imprensa para apresentação das conclusões das Jornadas Parlamentares – Sala de reuniões do Hotel Francis- Praça Fernando Lopes Graça, lote 31, em Beja.



O Grupo Parlamentar Os Verdes

