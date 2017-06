Londres recebe o troco por praticas de terror for a de casa

Dia sim e no outro também, forças da coalizão ocidental liderada pelos EUA e Reino Unido, estão a disparar aleatoriamente no Oriente Médio onde mentem descaradamente para o mundo de que estão atacando forças terroristas, quando eles é que são os verdadeiros terroristas.

Valter Xéu

Centenas de civis perdem a vida todos os dias com os tiros disparados a ermos e não se vê uma lagrima derramada do mundo ocidental ou uma enxurrada de noticias diárias sobre o acontecido.

Quando, baseado no lema de que fazer terrorismo fora de casa, tem o troco em casa acontece, ai o mundo hipócrita chora, manda condolências, governantes vão ao parlamento pedir que apoiem mais recursos para a compra de armas e no calor do medo que gera esse tipo de atentado, são prontamente atendidos para a felicidade da indústria armamentista mundo afora que lucra com a desgraça humana provocando conflitos em varias partes do mundo.

Atentando terrorista em Londres?

Se não foi obra do serviço de inteligência inglesa M15, craque nesse tipo de coisa, se foi provocado por grupos oriundos dos países destroçados, só posso dizer... Quem manda fazer terrorismo na terra dos outros?

Recebam o troco!