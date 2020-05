A divisão de classes da Covid-19

Por Robert Reich

Créditos da foto: Um homem usando uma máscara passa seu cachorro por um sem-teto na Hollywood Boulevard, em Los Angeles. (Richard Vogel/Associated Press)

A pandemia está tornando óbvia a profunda divisão de classes dos Estados Unidos. Quatro classes estão surgindo.



Os remotos: são profissionais, gerentes e técnicos - cerca de 35% da força de trabalho - que dedicam longas horas a seus laptops, fazem conferências no Zoom, digitalizam documentos eletrônicos e recebem o mesmo salário que antes da crise.



Muitos estão entediados ou ansiosos, mas estão bem em comparação com as outras três classes.



Os essenciais. Eles são cerca de 30% dos trabalhadores, incluindo enfermeiras, aqueles que prestam assistência domiciliar e à infância, trabalhadores em residências coletivas, trabalhadores rurais, processadores de alimentos, motoristas de caminhão, trabalhadores de armazéns e de trânsito, funcionários de farmácias, trabalhadores de saneamento, policiais, bombeiros e os militares.



Muitos trabalhadores essenciais carecem de equipamento de proteção adequado, licença médica paga, seguro de saúde e creche, o que é especialmente importante agora que as escolas estão fechadas. Eles também merecem pagamento pelo risco de suas ocupações.



Sua vulnerabilidade está gerando uma onda de ativismo dos trabalhadores em empresas como Instacart, Amazon, Walmart e Whole Foods. Trabalhadores de transporte de massa estão organizando paradas de trabalho.



A Administração de Saúde e Segurança Ocupacional de Trump tem autoridade legal para exigir que empregadores privados forneçam equipamentos de proteção aos trabalhadores essenciais. Não prendam a respiração.



Os não remunerados. Eles formam um grupo ainda maior que o dos desempregados - cujas fileiras podem chegar a 25% em breve, o mesmo que na Grande Depressão. Alguns dos não remunerados são os em licença temporaria sem remuneração ou aqueles que gastaram seus dias de folga remunerados. Até agora nesta crise, 43% dos adultos relatam que eles ou alguém em sua casa perderam o emprego ou o pagamento, de acordo com o Pew Research Center.



Estima-se que 9,2 milhões perderam o seguro de saúde fornecido pelo empregador.



Muitos desses trabalhos eram em serviços pessoais que não podem ser executados remotamente, como trabalho de varejo, restaurante e hospitalidade. Mas, à medida que os consumidores puxam as rédeas dos gastos, as demissões estão se espalhando para organizações de notícias, empresas de tecnologia e fabricantes de bens de consumo.



Os não remunerados são os que mais precisam de dinheiro para alimentar suas famílias e pagar o aluguel. Menos da metade diz ter recursos de emergência suficientes para cobrir três meses de despesas, de acordo com uma pesquisa realizada este mês pela Pew.



Até agora, o governo também os deixou na mão. Os cheques enviados pelo Tesouro na semana passada são uma ninharia. Benefícios extras podem ajudar, mas os serviços de auxílio desemprego estão tão sobrecarregados com reivindicações que não conseguem fazer o dinheiro sair pela porta. Os empréstimos para pequenas empresas foram amplamente destinados a empresas grandes e bem conectadas, com bancos cobrando taxas gordas.



Na quarta-feira, o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, disse que se opunha a qualquer outra ajuda federal aos governos estaduais e locais, sugerindo que os estados declarassem falência. O que significa ainda menos dinheiro para o seguro-desemprego, o Medicaid e tudo o mais que os não remunerados precisam.



O desespero resultante está alimentando demandas para "reabrir a economia" muito antes de ser seguro. Se tudo se resumir a uma escolha entre arriscar a saúde e colocar comida na mesa, muitos o farão.



Os esquecidos. Esse grupo inclui todos para quem o distanciamento social é quase impossível, porque eles estão bem guardados em lugares que a maioria dos americanos não vê - prisões, cadeias para imigrantes sem documentos, casas coletivas para pessoas com deficiência grave, acampamentos para trabalhadores migrantes, reservas de índios americanos, abrigos para os sem-teto e asilos.



Enquanto grande parte da cidade de Nova York está abrigada em casa, por exemplo, mais de 17.000 homens e mulheres, muitos deles com problemas de saúde, estão dormindo em cerca de 100 abrigos para adultos solteiros.



Todos esses lugares estão se tornando pontos de grande disseminação do vírus. Essas pessoas precisam de espaços seguros, com atendimento médico adequado, distanciamento social adequado, teste do vírus e isolamento daqueles que o contraíram. Poucos estão conseguindo isso.



Não é de surpreender que os Essenciais, os Não Pagos e os Esquecidos sejam desproporcionalmente pobres, negros e latinos. E eles estão sendo desproporcionalmente infectados.



Uma análise da Associated Press dos dados estaduais e locais disponíveis mostrou que até agora 33% das mortes por coronavírus são afro-americanas, apesar desse grupo representar apenas 14% da população total nas áreas pesquisadas. A nação navajo já perdeu mais para o coronavírus do que 13 estados. Quatro dos 10 maiores locais conhecidos de infecção nos Estados Unidos são instalações correcionais.



Esses três grupos não estão conseguindo o que precisam para sobreviver a essa crise porque não têm lobistas e comitês de ação política para levar suas demandas a Washington ou às capitais dos estados.



Os Remotos entre nós devem estar preocupados, e não apenas por causa da injustiça da divisão de classes da Covid-19. Se os Essenciais não estiverem suficientemente protegidos, os Não Pagos forem forçados a voltar ao trabalho mais cedo do que seria seguro, e os Esquecidos permanecerem Esquecidos, ninguém pode estar seguro. A Covid-19 continuará espalhando doenças e mortes por meses, se não pelos anos que virão.



*Publicado originalmente no site do autor | Tradução de César Locatelli

https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Pelo-Mundo/A-divisao-de-classes-da-Covid-19/6/47397