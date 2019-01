Coimbra, TCSB: novo ano começa com duas estreias nos Sábados para a Infância

"Doce Língua Salgada" e "Circo Quotidiano" são os títulos dos espectáculos que o Taleguinho e as Marionetas da Feira, respectivamente, estreiam em Janeiro em Coimbra, no Teatro da Cerca de São Bernardo, no âmbito do programa "Sábados para a Infância".

Pedro Rodrigues

Uma nova sessão do Clube de Leitura Teatral, o segundo ciclo das oficinas de movimento de Matilde Ciria, as "Flores de Livro" e a apresentação do livro de Fernando Pinheiro completam a programação de Janeiro do espaço programado pel'A Escola da Noite, que por sua vez regressa a Évora, para uma nova temporada de "Embarcação do Inferno".

Duas estreias nos Sábados para a Infância

À entrada do seu quinto ano de existência, o programa Sábados para a Infância no TCSB acolhe em Janeiro de 2019 as estreias dos novos espectáculos do Taleguinho e das Marionetas da Feira. Em "Doce Língua Salgada", Catarina Moura e Luís Pedro Madeira propõem uma viagem pelas histórias e cantigas tradicionais dos países de língua portuguesa, numa nova criação que, com a beleza e a sensibilidade a que já habituaram os espectadores de todas as idades, cruza música, teatro e narração oral. O espectáculo para o público em geral terá lugar a 19 de Janeiro, sábado, pelas 11h00. Na véspera à tarde (15h00), terá lugar uma sessão para escolas (pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico).

Uma semana depois, na sequência de uma nova residência artística realizada no TCSB, as Marionetas da Feira, em co-produção com a Blue House, estreiam "Circo Quotidiano", um espectáculo de teatro de objectos com música ao vivo, criado e interpretado por Rui Sousa e Jorri. Ao longo de cerca de uma hora, vários objectos do quotidiano são transformados em artistas e em números de circo, graças à forma como são manipulados em palco. Um "regador-elefante", um "boneco-faquir", uma "escova de sanita-acrobata" e uma "galinha de borracha-equilibrista" são apenas algumas das irresistíveis atracções deste especialíssimo circo. Para além da sessão aberta ao público familiar (sábado, 26 de Janeiro, pelas 11h00), estão marcadas duas sessões para as escolas (pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico), que terão lugar na sexta-feira, 25 de Janeiro, às 10h30 e às 15h00.

Mas os Sábados para a Infância de 2019 começam já a 12 de Janeiro, com uma nova sessão de "Flores de Livro", a habitual sessão de leitura de histórias conduzida por Cláudia Sousa, companhia que as crianças e as famílias de Coimbra já não dispensam.

Para todas estas iniciativas é já possível comprar ou reservar bilhetes, através dos contactos 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt.

Livros e leituras

Ricardo Neves-Neves é o autor convidado para a sessão de Janeiro do Clube de Leitura Teatral, marcada para dia 8, terça-feira, pelas 18h30. O dramaturgo e encenador escolheu a peça "Banda Sonora", estreada em Março de 2018 no São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa.

Como sempre, tanto a participação como leitor/a como a assistência à leitura são gratuitas e abertas a qualquer pessoa. No primeiro caso, basta fazer a inscrição nas sessões preparatórias, que têm lugar na véspera ao fim da tarde e ao longo da tarde do próprio dia, através do e-mail clube.leitura.teatral@gmail.com. O Clube de Leitura Teatral é uma iniciativa co-organizada pelo TAGV e pel'A Escola da Noite que acontece mensalmente, de forma alternada entre os dois espaços.

A 12 de Janeiro, sábado, pelas 16h00, Fernando Pinheiro apresenta no Bar/Livraria do Teatro o livro "Gualdim Pais: O Fronteiro de Deus", com a intervenção de Ana Maria Machado, professora da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Nascido em Barcelos, o autor foi fundador de grupos de teatro como "A Capoeira" (Barcelos, 1976) e a Nova Comédia Bracarense (1990) e promoveu e dirigiu festivais de teatro como o Mimarte, em Braga. Ao longo de 40 anos de vida literária, publicou seis livros de poesia, o último dos quais "Assento Doméstico" (2013); oito colectâneas de contos, de que "Terra Mater" (2017) é a mais recente; três romances; quatro monografias de tema histórico-cultural; e várias peças de teatro.

Oficinas de movimento

Com o arranque do ano regressam igualmente as oficinas de movimento dirigidas por Matilde Javeire Ciria, actor, bailarino e coreógrafo espanhol radicado em Coimbra desde 2018. As oficinas "Treino físico para as artes cénicas" e "Ni.Butoh - Ni Teatro Ni Dança" têm lugar todas as terças-feiras, respectivamente entre as 18h30 e as 20h00 e as 20h00 e as 22h00. O segundo ciclo destas oficinas decorre entre 8 de Janeiro e 9 de Abril de 2019, interrompendo apenas no dia de Carnaval (5 de Março). As inscrições custam 9 e 15 Euros por sessão, havendo preços especiais para quem frequentar as duas oficinas ou fizer o ciclo todo (13 semanas). Tal como a experiência anterior comprovou (o primeiro ciclo destas oficinas decorreu ao longo do último trimestre de 2018), uma e outra destinam-se a qualquer pessoa, mesmo que não tenha experiência em artes cénicas.

"Embarcação do Inferno" em Évora

O mais recente espectáculo vicentino d'A Escola da Noite, realizado em co-produção com o Cendrev, regressa em Janeiro à casa onde estreou, em Outubro de 2016: o Teatro Garcia de Resende, em Évora. Entre 15 e 20 de Janeiro serão apresentadas várias sessões para o público escolar (terça a sexta-feira, às 10h30 e às 15h00) e para o público em geral (sábado, às 21h30, e domingo, às 16h00). As duas companhias continuam a assinalar os 500 anos da primeira apresentação e da primeira publicação do grande clássico do teatro português, também conhecido como "Auto da Barca do Inferno". Com mais de 130 sessões apresentadas e depois de ter passado por 14 localidades portuguesas, o projecto, que inclui também um ciclo de conferências e uma oficina para professores, regista já mais de 14 mil espectadores.

Para esta nova temporada em Évora, é possível reservar bilhetes através dos contactos do Teatro Garcia de Resende: 266 702 112 / geral@cendrev.com

Coimbra, 4 de Janeiro de 2019

A Escola da Noite

Coimbra, Teatro da Cerca de São Bernardo