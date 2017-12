Agente e mãe de Lexa, Darlin Ferrattry recebe prêmio Destaque Vip 2017, como empresária artística do ano

Além de empresariar a cantora, ela também cuida da carreira da filha Wenny Isa e do marido, o cantor Cacau Junior.

Darlin Ferrattry, empresária e mãe da cantora Lexa, da modelo Wenny Isa e do marido, o cantor Cacau Junior, recebeu o prêmio Destaque Vip 2017, como empresária artística do ano, na noite desta terça-feira, em Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro.

"Para mim é uma grande alegria ter meu trabalho reconhecido e estar recebendo este prêmio na noite de hoje como empresária artística de 2017. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, ao jornalista Fábio Soares, às minhas filha, a cantora Lexa e a Wenny Isa. Eu ensino e aprendo muito com elas", disse a empresária que continuou os agradecimentos:

"Eu quero agradecer à minha equipe, Thiago Marques, Thiago Dias, Gabriel Miqueline, meus amigos da mídia, que estão comigo nessa jornada. Essa noite vai ficar marcada na minha história. Afinal são 15 anos no meio musical, três anos com a Lexa na frente da carreira dela. Tudo para ela começou em 2013. Lexa sem Darlin é um pássaro sem assas e vice-versa. O mesmo vale para minha caçula Isa".

