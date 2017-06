Os Verdes discordam da solução de mobilidade entre Coimbra e Lousã apresentada pelo Governo

Em dia de apresentação, por parte do governo, do estudo de mobilidade rodoviária entre Lousã e Coimbra, Os Verdes reafirmam o Comboio como resposta mais adequada porque:

1 - Trata-se de uma resposta mais adequada do ponto de vista técnico para assegurar as necessidades de mobilidade das populações da Lousã, cerca de 50 mil habitantes, garantindo a sua ligação a Coimbra, com conforto e segurança, numa zona que, relembramos, tem características serranas;

2 - A ferrovia convencional é uma solução que permitiria ligar a Lousã à rede ferroviária nacional e articular com a linha do norte, assegurando para além do transporte de passageiros, o transporte de bens e mercadorias para fora da região, garantindo a ligação ao resto do país e à Europa, contribuindo assim para escoar a produção desta região, fixar e atrair a instalação de novas empresas, promover o desenvolvimento, gerando emprego no interior e combatendo as assimetrias regionais;

3 - Para além, de ser uma solução mais barata e mais resistente numa zona serrana, é também de mais fácil manutenção, pois existindo now how nacional, nomeadamente na EMEF, esta poderia garantir a manutenção da frota, utilizando-se as potencialidades existentes no país, tanto a nível de materiais, como de conhecimentos técnicos.

O PEV considera que a solução apresentada não é adequada para promover o desenvolvimento futuro do interior, pelo que deveria ser reposto o modelo de mobilidade anterior, em respeito pelos Projetos de Resolução apresentados pelo Os Verdes e aprovados na Assembleia da República.

O Partido Ecologista "Os Verdes"