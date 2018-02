Exposição na Casa de Angola

"Sentimentos fotográficos" da autoria de Zito Delgado e complementarmente a apresentação do seu livro com o registo fotográfico. A exposição poderá ser vista até ao 6 de Março. É com imenso orgulho que recebemos um nosso associado com origens em terras de Cabo-Verde mas com a vivência da amizade e fraternidade no espaço que é a Casa de Angola.

Pel' A Comissão da Casa de Angola

Zeferino Boal