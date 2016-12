Empresas aéreas de diversos países voando para Cuba

Havana (Prensa Latina) Com o desenvolvimento da indústria turística cubana, também aparecem constantemente neste dezembro as notícias de vôos inaugurais desde diferentes partes do mundo para esta ilha.

Tais enlaces impulsionam o aumento da chegada de viajantes, dado o fato de Cuba ser uma ilha e a necessidade de conexão por via aérea.

Com o fechamento de 2016 e o início de 2017 a perspectiva de crescimento turístico para a maior das Antilhas vem acompanhada com novos enlaces, que realizam viagens inaugurais com grande entusiasmo por parte dos diretores de companhias, e suas contrapartes cubanas.

Esse é o caso da maior companhia doméstica estadunidense, Southwest Airlines, que começou dia 12 de dezembro seus trajetos a Havana com um Boeing 737 e 156 passageiros a bordo.

Na viagem inaugural (desde Tampa), chegou o presidente do Conselho e CEO da companhia, Gary Kelly, e um grupo de diretores e servidores públicos, além de passageiros, quem cumpriram desta maneira seu enlace número 100.

Por sua vez, a companhia francesa Air Caraibes iniciou também em dezembro seus vôos a este arquipélago em momentos que aumenta o interesse de companhias em ligar com a ilha.

Estas viagens facilitarão o incremento da chegada de visitantes galos, um dos principais mercados emissores para este país com mais de 165 mil 200 pessoas por ano, explicaram oportunamente porta-vozes do Ministério de Turismo (Mintur).

Outra das companhias que inicia suas viagens em dezembro à ilha é Turkish Airlines, com três frequências semanais, seguindo a rota Estambul-Havana-Caracas, em aviões Boeing 777 com capacidade para 349 passageiros.

A prestigiosa companhia turca, com suas múltiplas conexões, possibilitará incrementos na chegada de visitantes desde outras cidades de Europa, Oriente Médio e Ásia.

Alguns dados recentes contribuídos pelo Mintur confirmam o motivo pelo qual a cada ano são mais as companhias que voam a Cuba e desde diferentes regiões.

O plano de fechamento de 2016 é de três milhões 700 mil visitantes e para 2017 as chegadas podem atingir os quatro milhões 100 mil viajantes.

Até o fechamento de outubro a ilha recebeu a três milhões 193 mil 109 visitantes para um 12 por cento de alça em comparação com o ano precedente. A cifra dos três milhões foi atingida o passado dia 8 de outubro, com 39 dias de antecedência, em frente a 2015.

Os principais mercados emissores de turistas são Canadá, a comunidade cubana no exterior, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Espanha, México e Argentina, nessa ordem.

A nação caribenha conta na atualidade com mais de 65 mil habitações em hotéis e algo mais de 17 mil em casas particulares, estas últimas complemento à oferta turística da ilha.

Nessa corda, crescem as viagens aéreas de linhas como Austrian Airlines, Azur Air, Pegas, Virgin Atlantic, Alitalia, Itaca, Turkish Airlines, Eurowings e XL Airways (somadas às já em ativo), e voam desde Estados Unidos American Airlines, Jetblue, Delta, Spirit, United Airlines, Alaska, Frontier, Southwest e Sun Country.

in