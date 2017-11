Verdes Europeus aprovam por unanimidade moção portuguesa sobre os Fogos Florestais

Terminou ontem, domingo, o 27º Conselho dos Verdes Europeus, que, desde sexta-feira, 24 de Novembro, reuniu mais de 60 partidos verdes e organizações de 38 países.

Na pequena cidade de Karlstad, no centro da Suécia, os Verdes Europeus debateram e trocaram experiências em variadas matérias e assuntos que caracterizam a ação ecologista um pouco por toda a Europa. Questões como as Alterações Climáticas e o acordo de Paris, os problemas da globalização e os objetivos das Nações Unidas para a sustentabilidade ou o atual estado da União Europeia preencheram alguns do painéis deste encontro.

O Partido Ecologista Os Verdes, tendo-se feito representar pelos dirigentes nacionais Victor Cavaco e Joana Silva, para além de acompanharem os trabalhos participaram, enquanto oradores, em dois painéis sobre os atuais desenvolvimentos políticos e sociais no sul da Europa, onde foi partilhada a experiência portuguesa no quadro da atual solução política de Governo e o papel de Os Verdes na melhoria das condições de vida dos portugueses e dos padrões ambientais do país, e sobre estratégias políticas de coligações e formas de negociações.

Os Verdes portugueses apresentaram ainda uma Moção sobre o drama dos Fogos Florestais e o seu dramático impacto em particular no passado mês de outubro em Portugal e um pouco por todo sul da Europa. Esta moção recolheu o apoio e contributos dos verdes de Espanha, da Grécia, de França, de Itália e do Chipre e foi aprovada por unanimidade e com aclamação.

Uma moção onde os Verdes Europeus se solidarizam com as vítimas dos fogos florestais e clamam medidas urgentes, nomeadamente na inversão da política agrícola para que se foque mais nos pequenos agricultores e que mantenha vivo o mundo rural.

O Conselho dos Verdes Europeus reúne duas vezes por ano em diferentes cidades da Europa.

O Partido Ecologista Os Verdes integra a família Europeia desde 1987, com quem tem participado regularmente em diferentes ações, para além destes plenários regulares, e tem promovido com regularidade iniciativas no nosso país.

O Partido Ecologista "Os Verdes"