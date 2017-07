Cartas ao editor: Carretas no Canto do Forte em Praia Grande

Senhor redator:

Escrevo para essa redação para reclamar mais uma vez da omissão da Prefeitura de Praia Grande, no Litoral de São Paulo, que está permitindo o funcionamento de um estacionamento de máquinas pesadas na esquina da Avenida Marechal Mallet com a Rua Rodrigues Alves, no bairro do Canto do Forte.

Caminhões basculantes, máquinas de terraplanagem e de pavimentação asfáltica, empilhadeiras e outras máquinas pesadas com o letreiro da empresa E&G Empreendimentos e Construções Ltda., há alguns meses, vêm fazendo manobras e muito barulho, especialmente na outrora pacata Rua Rodrigues Alves, num bairro estritamente residencial, provocando problemas no trânsito e desconforto aos moradores, além de contribuir para a desvalorização dos imóveis nas proximidades. Ainda há pouco tempo, um desses caminhões derrubou fios telefônicos que se estendem dos postes para as casas.

Para um município que se pretende turístico, esse tipo de problema é profundamente prejudicial para a sua imagem, pois já não são poucos os moradores das redondezas que não vêem a hora de se mudar para outra cidade. Embora esta reclamação já tenha saído em vários veículos de comunicação, aparentemente, a Prefeitura de Praia Grande pouca importância dá para o que sai na mídia.



Cordialmente,

Adelto Gonçalves, jornalista MTb 10.554-SP