Hair stylist Dharlann Henry o 'queridinho das noivas' recebe Troféu Mãos de Ouro

Em noite de gala, aconteceu no último domingo (23), no Clube Português, situado no bairro de Perdizes em São Paulo, a premiação para os melhores profissionais do seguimento da beleza, os quais receberam o troféu 'Mãos de Ouro e Destaque Brasil'.



A comemoração que entrou madrugada a dentro desta segunda-feira, contou com a organização da EP Eventos, através dos renomados Bruno Scarpa Netto e Tatiane Berlitz, onde reuniu diversos ícones da beleza, personalidades da mídia e vários artistas que ditam as tendências da moda em cabelos. Durante o evento foi servido um luxuoso coquetel, seguido de um jantar divino, contendo sobremesa acompanhada de uma mesa de doces finos que deixava qualquer convidado aguçados só com a beleza e requinte dos mimos.



Entre os convidados que foram homenageados com o troféu 'Mãos de Ouro Topázio 2017', estava o Hair stylist Dharlann Henry, mais conhecido como o queridinho das noivas, justamente pela habilidade que possui em suas consultorias sobre as tendências de moda, estilo e comportamento relacionados ao cabelo e penteado.



"É extremamente gratificante e de uma emoção muito grande poder receber um prêmio desta qualificação nesta área onde existem tantos profissionais gabaritados", declara Rykko como as noivas o chamam carinhosamente Dharlan.



Alias Dharlan acabou roubando a cena durante a festa, quando a convite da apresentadora Rosy Buzinaro, solicitou que fosse repórter por um dia do Programa Casual, para que entrevistasse e interagisse com os convidados da noite.



Entre os convidados presentes estavam a atriz Andreia Segatti, a ex BBB Janaina do Mar, Tiffany Alves, os hair styles Wander Lima e Nandho Brandão, Nilza Araújo, Paulo Persil entre outros.



Crédito das Fotos: Renato Cipriano / Divulgação