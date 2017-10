Contra a Extradição de Cesare Battisti

Para: Excelentíssimo Senhor Presidente da República Michel Temer; Excelentíssimos (as) Senhores (as) Ministros (as) do STF

Battisti foi militante do grupo Proletários Armados pelo Comunismo (PAC), na Itália, nos chamados "anos de chumbo", década de 70, foi preso e condenado naquele país por acusações de luta armada.



Conseguiu escapar e depois de passar por vários países, acabou por se radicar no Brasil.

Aqui tem a nacionalidade, com todos os documentos em ordem, tem filho nascido no Brasil e não pesa contra ele nenhum crime neste país.



A Itália quer sua extradição a qualquer custo! Lá sua pena será de prisão perpétua, sem direito ao sol. Além disso, a associação de carcereiros já fez manifestação pública na Itália, enforcando um boneco de Cesare Battisti: assim fica demonstrado que sua extradição será uma sentença de morte!



O governo Lula assinou um decreto, em 2010, contra a extradição solicitada pela Itália. Esse decreto só poderia ser revogado no prazo de 5 anos! Como já se passaram 7 anos, não há como revogar legalmente esse decreto. Ademais, o STF afirmou, em 2009, que a acusação de crime se extinguiria em 5 anos, portanto, também já prescreveu.



Porém, o governo Temer está revogando essa decisão, para agradar ao governo italiano, cometendo, dessa forma, uma ilegalidade absurda.



Nós, abaixo assinados, não concordamos com a extradição de Cesare Battisti e exigimos do governo Temer o respeito às leis e à soberania brasileira.



ATENÇÃO: Este abaixo assinado contrário à extradição de Cesare Battisti tem EXTREMA URGÊNCIA, pois será enviado às autoridades responsáveis o mais brevemente possível. Pedimos aos apoiadores que além de assinar, ajude-nos a divulgar.



Dalmo de Abreu Dallari

Luis Eduardo Greenhalgh

Sérgio Salomão Shecaira (Professor Direito Penal USP)

Marcus Orione (Professor Direito USP)

Jorge Luiz Souto Maior (Professor Direito USP)

Guilherme Boulos (MTST)

Vereador de São Paulo Eduardo Matarazzo Suplicy

Carlos Lungarzo

Helena Silvestre (Movimento Luta Popular)

Douglas Izzo (Presidente da CUT Estadual-SP)

Deputado Estadual Carlos Giannazi

Magno de Carvalho (pelo Comitê de Solidariedade a Cesare Battisti)

3° Congresso Nacional da CSP-Conlutas







Movimentos e Entidades:



MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra)

CUT-SP (Central Única dos Trabalhadores - SP)

CSP-Conlutas

MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto)

Movimento Luta Popular

in