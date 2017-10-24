Contra a Extradição de Cesare Battisti
Contra a Extradição de Cesare Battisti
Para: Excelentíssimo Senhor Presidente da República Michel Temer; Excelentíssimos (as) Senhores (as) Ministros (as) do STF
Battisti foi militante do grupo Proletários Armados pelo Comunismo (PAC), na Itália, nos chamados "anos de chumbo", década de 70, foi preso e condenado naquele país por acusações de luta armada.
Conseguiu escapar e depois de passar por vários países, acabou por se radicar no Brasil.
Aqui tem a nacionalidade, com todos os documentos em ordem, tem filho nascido no Brasil e não pesa contra ele nenhum crime neste país.
A Itália quer sua extradição a qualquer custo! Lá sua pena será de prisão perpétua, sem direito ao sol. Além disso, a associação de carcereiros já fez manifestação pública na Itália, enforcando um boneco de Cesare Battisti: assim fica demonstrado que sua extradição será uma sentença de morte!
O governo Lula assinou um decreto, em 2010, contra a extradição solicitada pela Itália. Esse decreto só poderia ser revogado no prazo de 5 anos! Como já se passaram 7 anos, não há como revogar legalmente esse decreto. Ademais, o STF afirmou, em 2009, que a acusação de crime se extinguiria em 5 anos, portanto, também já prescreveu.
Porém, o governo Temer está revogando essa decisão, para agradar ao governo italiano, cometendo, dessa forma, uma ilegalidade absurda.
Nós, abaixo assinados, não concordamos com a extradição de Cesare Battisti e exigimos do governo Temer o respeito às leis e à soberania brasileira.
ATENÇÃO: Este abaixo assinado contrário à extradição de Cesare Battisti tem EXTREMA URGÊNCIA, pois será enviado às autoridades responsáveis o mais brevemente possível. Pedimos aos apoiadores que além de assinar, ajude-nos a divulgar.
Dalmo de Abreu Dallari
Luis Eduardo Greenhalgh
Sérgio Salomão Shecaira (Professor Direito Penal USP)
Marcus Orione (Professor Direito USP)
Jorge Luiz Souto Maior (Professor Direito USP)
Guilherme Boulos (MTST)
Vereador de São Paulo Eduardo Matarazzo Suplicy
Carlos Lungarzo
Helena Silvestre (Movimento Luta Popular)
Douglas Izzo (Presidente da CUT Estadual-SP)
Deputado Estadual Carlos Giannazi
Magno de Carvalho (pelo Comitê de Solidariedade a Cesare Battisti)
3° Congresso Nacional da CSP-Conlutas
Movimentos e Entidades:
MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra)
CUT-SP (Central Única dos Trabalhadores - SP)
CSP-Conlutas
MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto)
Movimento Luta Popular
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PASSO FUNDO E REGIÃO SEC-PF
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL DO ESTADO DO RN SINTSEF/RN
SINDICATO DAS(0S) SERVIDORAS(ES) PÚBLICAS(OS) MUNICIPAIS DE TERESINA SINDSERM - THE
SINDICATO DOS TRAB. NAS IEMPPEBMB MINERAIS METALICOS E NãO METALICOS D SINDICATO METABASE INCONFIDENTES - CONGONHAS
SINTUR/RJ - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UFRRJ SINTUR-RJ
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SINDPPD/RS
SIND DOS TRAB MET MEC DE MAT ELET S J DEL REI SINDMETAL DE SÃO JOÃO DEL REI
MOVIMENTO NACIONAL DE OPOSIÇÃO BANCARIA - DF MNOB DF
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIçO PúBLICO FEDERAL DO ESTADO DE SP SINDSEF-SP
SINDICATO DOS GUARDAS E VIGIAS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IGUATU SINDGUARDA
ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UEFS ADUFS
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE SAUDE DE BEL SINDEESS BH
OPOSIÇÃO MUDA SINTEPS MUDA SINTEPS
FEDERAÇÃO SINDICAL DEMOCRÁTICA DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS MG FSDTM - MG
OPOSIÇÃO À DIREÇÃO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA OPOSIÇÃO SINTEP-PB
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDúSTRIAS GRáFICAS DE JORNAIS, E REVISTAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS. STIG/MG
SINDICATO UNIFICADO DOS TRABALHADORES PETROLEIROS, PETROQUIMICOS, QUIM SINDIPETRO AL/SE
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL EM ALAGOAS SINDJUS-AL
OPOSIÇÃO BANCÁRIA RIO DE JANEIRO MNOB RJ
OPOSIÇÃO DE PROFESSORES DA CSP-CONLUTAS-DF A DIRETORIA DO SINPRO-DF. OPOSIÇÃO DE PROFESSORES DA CSP-CONLUTAS-DF
OPOSIÇÃO ALTERNATIVA SINTEPE OPOSIÇÃO ALTERNATIVA SINTEPE
OPOSIÇAO METALÚRGICA DE GRAVATAÍ OPOSIÇAO METALÚRGICA DE GRAVATAÍ
OPOSIÇÃO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA OPOSIÇÃO SINTE/SC
OPOSIÇÃO SINDICAL A APLB-SINIDCATO OPOSIÇÃO EDUCAR NA LUTA
OPOSICAO UNIDADE OPERARIA AO SINDICATO DOS METALURGICOS DE JOINVILLE OPOSIÇÃO UNIDADE OPERARIA
MINORIA: BASE - SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DE PERNAMBUCO SINTUFEPE-SS/UFPE MINORIA: BASE/SINTUFEPE- UFPE
OPOSIÇÃO A DIREÇÃO DO SINDICATO UNICO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO MG OPOSIÇÃO SINDUTE MG
ASSOC. DOS PORTADORES DE DOENÇAS E VÍTIMAS ACIDENTES TRABALHO RS ADAT
MINORIA DO SINDJUFE-BA MINORIA DO SINDJUFE-BA
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SANTA CRUZ DO SUL E REGIÃO SINDICOMERCIÁRIOS-SCS
SINDICATO DOS ACRITULTORES FAMILARES E EMPREENDEDORES RURAIS DE BOM JARDIM SAFER BOM JARDIM
OPOSIÇÃO GRUPO DE FABRICA OPOSIÇÃO GRUPO DE FABRICA
OPOSIÇÃO BANCÁRIA - CEARÁ OPOSIÇÃO BANCÁRIA CE
SINDECC - SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS DE CARUARU SINDECC
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E SIMILARES DE SANTA CATARINA SINTECT/SC
OPOSIÇÃO EDUCAÇÃO COM LUTAS OPOSIÇÃO EDUCAÇÃO COM LUTAS
OPOSIÇÃO GRITA GRÁFICOS PIAUÍ GRITA GRÁFICOS
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ARARIPINA SIMA - ARARIPINA
OPOSIÇÃO PROFESSORES MUNICIPAIS DE CANOAS OPROFECAN
MINORIA DE DIRETORIA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICA E TECNOLÓGICA DA PARAÍBA MINORIA SINTEF/PB
SEÇÃO SINDICAL DOS/AS DOCENTES DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ SINDIFPI - SEÇÃO ANDES
SINDICATO MUNICIPAL DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO DA REDE OFICIAL DO RE SIMPERE PE
OPOSIÇÃO CORREIOS COM LUTAS PIAUÍ OPOSIÇÃO CORREIOS COM LUTAS PI
FEDERAÇÃO DEMOCRATICA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES RURAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO FEDAFER-PE
OPOSIÇÃO METALÚRGICA DE CANOAS OPOSIÇÃO METAL CANOAS
FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS ASSALARIADOS RURAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO FEER-PE
SINDICATO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES E EMPREENDEDORES RURAIS DE CAETES-PE SINTRAF - CAETES
SINDICATO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES RURAIS DO MUNICIPIO SÃO BENTO DO UNA SAFER SÃO BENTO DO UNA
SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABLHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE JUREMA SINTRAF JUREMA
OPOSIÇÃO METALURGICA DE BELO HORIZONTE E CONTAGEM OP METAL BH E CONTAGEM
OPOSIÇÃO CSP-CONLUTAS NA EDUCAÇÃO OPOSIÇÃO MOVIMENTO MUDA SINTE
OPOSIÇÃO CORREIOS-SP OPOSIÇÃO MUDA SINDICATO
SINASEFE - SEÇÃO SINDICAL EAF SÃO LUIZ (ATUAL IFMA MARACANÃ) SINASEFE - MARACANÃ
SINDICATO ESTADUAL DOS TRABALHADORES DO ENSINO SUPERIOR DO RN SINTEST/RN
OPOSIÇÃO BASE UNICAMP - STU OPOSIÇÃO BASE UNICAMP - STU
MINORIA DO SINDICATO DOS SERVIDORES DO COLÉGIO PEDRO II MINORIA DO SINDSCOPE
SINDICATO DOS SERVIDORES EM SAúDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE SINDSAúDE/RN
SINDICATO PROFISSIONAL DOS ENFERMEIROS E EMPREGADOS EM HOSPITAIS , CAS SINDEESS DIVINÓPOLIS
OPOSIÇÃO BANCARIA DE SÃO PAULO, OSASCO E REGIÃO OPOSIÇÃO BANCARIA DE SP
OPOSIÇÃO QUÍMICOS NA LUTA OPOSIÇÃO QUÍMICOS NA LUTA
MINORIA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL EM PERNAMBUCO SINTRAJUF/PE
OPOSIÇÃO APEOESP OPOSIÇÃO APEOESP
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG SINTEMMD-MG
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JUAZEIRO DO NORTE SISEMJUN
SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAçãO BáSICA, PROFISS SINASEFE
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ SINDJUSTIÇA-CE
MINORIA DA DIRETORIA DO SINPEEM MINORIA SINPEEM
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIARIO FEDERAL E MPU NO MA SINTRAJUFE-MA
MINORIA DO SIND DOS SERV E TRABALHADORES PÚBLICOS EM SAÚDE, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ESTADO DE SÃO PAULO SINSPREV
MINORIA DA FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL E MPU MINORIA FENAJUFE
OPOSIÇÃO COLETIVO COMANDO DA BASE - JUDICIÁRIOS, SP OPOSIÇÃO COLETIVO COMANDO DA BASE
OPOSIÇÃO BANCÁRIA DE NOVA FRIBURGO E REGIÃO OPOSIÇÃO BANCÁRIA - FRIBURGO
OPOSIÇÃO SERVIDORES DE GUARULHOS OPOSIÇÃO
OPOSIÇÃO SINDICATO DOS TRAB. SERV. PUB. MUN. DE BAYEUX OPOSIÇÃO SINTRAMB
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SEGURIDADE SOCIAL,SAÚDE, PREVIDÊNCIA,TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM MINAS GERAIS SINTSPREV/MG
MINORIA DA DIRETORIA DO SINDICATO DE TRABALHADORES DE CORREIOS DO RS SINTECT/RS
ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA ADUSB
ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - SEÇÃO SIN ADUFF-SSIND
SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO AMAPÁ SINCOTTRAP
OPOSIÇÃO LUTA VIGILANTE OPOSIÇÃO LUTA VIGILANTE
OPOSIÇAO COLETIVO TAES DE LUTA OPOSIÇÃO TAES DE LUTA
OPOSIÇÃO SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE CAXIAS DO SUL OPOSIÇÃO METALÚRGICA
SINDICATO DOS SERVIDORES DO QUADRO ESPECIAL DA SARH RS SINDICAIXA-RS
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDúSTRIA DA CONSTRUçãO E DO MOBILIáRIO SINTRACOMO-RR
SINASEFE IFES SINASEFE-IFES
OPOSIçãO SINDIVIGILANTES DO SUL SINDIVIGILANTES
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM TRABALHO, SAUDE, PREVIDÊ SINDPREVS-PR
MINORIA SINDICATO DOS PETROLEIROS DO LITORAL PAULISTA SINDIPETRO-LP
OPOSIÇÃO SINDICATO DOS PETROLEIROSD DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E REGIÃO OPOSIÇÃO SINDPETROSJC
MINORIA SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL MINORIA SINDENFERMEIRO
SINDICATO DOS METALURGICOS DE ITAJUBA, PARAISOPOLIS E REGIÃO STIMMMEIP
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DOCENTES DE ENSINO SUPERIOR - SINDICATO NACION ANDES-SN
ADUFPA-SEÇÃO SINDICAL DO ANDES SINDICATO NACIONAL ADUFPA
MOVIMENTO DE INSURGÊNCIA CAMPONESA MOICA
MINORIA SINDIPETRO-RJ MINORIA SINDIPETRO-RJ
MINORIA SINDICATO DOS TRAB.EM EMPRESAS E ORGÃOS PUBLICOS PROC DE DADOS E TEC INFOR E COMUNICAÇÃO BA MINORIA SINDADOS
SIND DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC DE SANTA CRUZ DE MINAS SINDSERVSCMG
SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PARAIBA SINTECT-PB
SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DA UFSM - ANDES-SIN.NACIONAL SEDUFSM - ANDES SN
SIND. DOS TRAB. NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO PA/AM/MA/AP SINDIPETRO PA/AM/MA/AP
SINDICATO DOS TRABALHADORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS ATIVOS, APOSENTAD SINDTIFES
OPOSIÇÃO DOS RODOVIÁRIOS DE PORTO ALEGRE OPOSIÇÃO RODOVIARIA
OPOSICAO SINDICATO DE ASSEIO E CONSERVACAO DE NOVA IGUACU E REGIAO OPOSICAO SINDEACONI
OPOSICAO AO SINDICATO DE METALURGICOS DO RIO DE JANEIRO OPOSICAO SINDMETAL RIO
OPOSICAO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES DE CORREIOS RJ OPOSICAO SINTECT RJ
OPOSICAO AO SINDICATO DE METALURGICOS DE NITEROI E ITABORAI OPOSICAO STIMMMENI
SEçãO SINDICAL DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ADUFRJ-SSIND
OPOSICAO AO SINDICATO DE TRABALHADORES NA UFF RJ OPOSICAO SINTUFF - RJ
SINDICATO DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ SINSTAUFAP
OPOSIçãO SINTRASEM FLORIANóPOLIS OPOSIçãO SINTRASEM FLORIANóPOLIS
MINORIA DA DIREÇÃO DO SINAI NÚCLEO DA CSP CONLUTAS/SINAI
MINORIA SINDIUTE-CE MINORIA SINDIUTE-CE
OPOSIÇÃO BANCÁRIA DA BAHIA OPOSIÇÃO BANCÁRIA DA BAHIA
OPOSIÇÃO - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TERESÓPOLIS OPOSIÇÃO SINDPMT
OPOSICAO AO SINDICATO DOS METROVIARIOS DO RJ OPOSICAO SIMERJ
OPOSICAO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES NA JUSTICA ESTADUAL OPOSICAO SINDJUSTICA
OPOSICAO AO SINDICATO DE RODOVIARIOS DO RIO DE JANEIRO OPOSICAO SINTRATURB RIO
OPOSICAO AO SINDICATO DE TRABALHADORES NA UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTADUAIS DO RJ OPOSICAO SINTUPERJ
OPOSICAO AO SINDICATO DE METALURGICOS DO SUL FLUMINENSE OPOSICAO SINDIMETALSF
SIND. DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO SINDSALEM-MA
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDúSTRIAS DE CONFECçãO FEMININA E SINDCONFE
SINDICATO DOS TRABALHADORES METALúRGICOS EM OFICINAS MECâNICAS E DE MA SINTRAMITA
OPOSIÇÃO AO SINDICATO DAS EMPREGADOS DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO RN - OPOSIÇÃO AO SI OPOSIÇÃO MOVIMENTO LUTA LIMPA - SINDILIMP/RN
OPOSIÇÃO ASSUFRGS OPOSIÇÃO ASSUFRGS
ASSENTAMENTO MADRE TERRA ASSENTAMENTO MADRE TERRA
SINDICATO DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE PIRAPORA SINDMETAL PIRAPORA
SINDICATO DOS TRABALHADORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS SINTUFSCAR
OPOSIÇÃO BANCÁRIA DO PARÁ MNOB PARÁ
OPOSIÇÃO GRUPO DE QUÍMICOS OPOSIÇÃO GRUPO DE QUÍMICOS
MINORIA DO SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO MINORIA SEPERJ
ASSENTAMENTO CARLOS LAMARCA ASSENTAMENTO CARLOS LAMARCA
SINDICATO DOS TRABALHADORES DOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO CEARÁ SINTRO
OPOSIÇÃO BANCÁRIA DE PORTO ALEGRE E REGIÃO OPOSIÇÃO BANCÁRIA DE PORTO ALEGRE E REGIÃO
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE NOVA IGUAÇU E REGIÃO SINDCONIR
ASSOCIAÇÃO DEMOCRÁTICA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO VALE DO PARAÍBA ADMAP
MINORIA DE DIRETORIA - ALTERNATIVA METROVIARIA ALTERNATIVA METROVIÁRIA
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA USP SINTUSP
SINDICATO DOS TRAB. EM EMP DE TRANSP METROVIARIOS DO RS SINDIMETRO-RS
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA INDUSTRIA DA CONSTRUçãO CIVIL DE FORT STICCRMF
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALÚRGICAS MECÂNICAS E DE SINDMETALSJC
MINORIA DO SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO SASP
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E REGIÃO STIA
OPOSICAO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RJ OPOSICAO SINDSPREV/RJ
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL E MOBILIÁ STICMB PA
OPOSIÇÃO METALURGICA DE PERNAMBUCO CHÃO DE FÁBRICA/ O METALEIRO
OPOSIÇÃO À DIREÇÃO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ OPOSIÇÃO SINTEPP
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO MUNICIPAL ATEM
ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS ADUFPEL
SOS EMPREGO MARUIM SOS EMPREGO MARUIM
SOS EMPREGO ROSÁRIO CATETE SOS EMPREGO ROSÁRIO CATETE
SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DA UNIRIO ADUNIRIO-SSIND
ASSOCIAçãO DO DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE ADUFCG
MINORIA DA FEDERAÇÃO DOS PROFESSORES DO ESTADO DE SÃO PAULO MINORIA DA FEPESP
OPOSIçãO NO SINDSEP/DF
SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ABC SINTUFABC
MOVIMENTO COLETIVO DE BASE E CLASSISTA / OPOSIçãO SINDICAL - SINDJUFE-BA
OPOSIçãO BANCARIA CAMPINAS - MNOB
SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO CEARá SINDIODONTO
OPOSIÇÃO SINDICAL BANCÁRIA DE BH E REGIÃO OOSIÇÃO BANCÁRIA BH E REGIÃO
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE ERECHIM SINDICOMERCIÁRIOS ERECHIM
OPOSIÇÂO - CENTRO DOS PROFESSORES DO RS OPOSIÇÂO CPERS SINDICATO
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS QUÍMICAS, PLÁSTICAS E FARMACEUTICAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E REGIÃO SINDICATO DOS QUÍMICOS SJC
MINORIA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO ESTADO DA BAHIA MINORIA SINTTEL
OPOSIçãO ALTERNATIVA AO SINSENAT ALTERNATIVA
GRUPO DE FABRICA DA REGIÃO DE INDAIATUBA GFRI
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDS DE CARNE DE MG SINDICARNE-MG
SIND DOS TRAB EM EMPRESA DE ASSESSORAMENTO, PESQUISA E PERÍCIAS, INFOR SINTAPPI-MG
MINORIA SINDICATO DOS MOTORISTAS E TRABALHADORES EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO URBANO DE SÃO PAULO SINDMOTORISTASSP
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FEDERIAS DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DO PARANÁ SINDITEST-PR
SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS EM SAÚDE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL NO ESTADO DO CEARÁ SINPRECE
ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS ADUA/SSIND.
SINDICATO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - SS-AN SINDIUVA - SS-ANDES - SN
MOVIMENTO NACIONAL QUILOMBO RACA E CLASSE QRC
MINORIA SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE PASSO FUNDO E REGIÃO RESISTÊNCIA BANCÁRIA
MINORIA NA DIRETORIA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SETOR PúBLICO AGROPECUáRIO E FUNDIáRIO DO ESTADO DO PARá STAFPA
MOVIMENTO HIP HOP MILITANTE QUILOMBO BRASIL MHMQB
MOVIMENTO MULHERES EM LUTA MML
OPOSIçAO DIREçAO SINTECT/CAS SINTECT/CAS
MOVIMENTO QUILOMBOLA DO MARANHãO MOQUIBOM
OPOSIÇÃO METALÚRGICA - CHAPA 2 DE CRICIÚMA OPOSIÇÃO METALÚRGICA DE CRICIÚMA
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM INDúSTRIAS METALúRGICAS, MECâNICAS E DE MATERIAL ELéTRICO DE LAMBARI E REGIãO STIMMMEL
OPOSIçãO SINDICAL PUC-RIO OPOSIçãO PUC-RIO
GRUPO DE FABRICA SG SFSG
LEVANTE UNIDO DE TRABALHADORES ATUANTES L.U.T.A.
OPOSIÇÃO À DIRETORIA DO SINDICATO DOS METROVIÁRIOS DE PERNAMBUCO OPOSIÇÃO SIND. METRO PE
RENOVAÇÃO COM OPOSIÇÃO
TOCHA - OPOSIÇÃO PETROLEIRA MG TOCHA
ASSOCIAçãO DE DOCENTES DA UNICAMP - SIGLA: ADUNICAMP - SESSãO SINDICAL ADUNICAMP
SOS EMPREGO LARANJEIRAS SOS EMPREGO LARANJEIRAS
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE CORREIOS E TELEGRÁFOS DO VALE DO PARAÍBA, LITORAL NORTE, SERRA DA MANTIQUEIRA SINTECT-VP
OPOSIÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - CSP CONLUTAS OPOSIÇÃO CSP CONLUTAS
SOS EMPREGO BARRA DOS COQUEIROS SOS EMPREGO BARRA DOS COQUEIROS
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SERVIçO PúBLICO FEDERAL NO ESTADO DO PARá SINTSEP-PA
MOVIMENTO RESISTêNCIA POPULAR MRP
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALÚRGICAS DE NOVA FRIBURGO SINDIMETAL NOVA FRIBURGO
ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO ADUFMAT-SEÇÃO SINDICAL DO ANDES-SN
OPOSIÇÃO DE LUTA SIPROEM OPOSIÇÃO DE LUTA SIPROEM
SEçãO SINDICAL DOS DOCENTES DA UNIFESSPA SINDUNIFESSPA
MINORIA SINAL-SP MINORIA SINAL
GRUPO DE FABRICA AAB GFAAB
OPOSIÇÂO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARARAQUARA E REGIÃO OPOSIÇÃO MUDA SISMAR
TRABALHADORES UNIFICADOS DO RIO DE JANEIRO TURJ
MINORIA SINDMARKETING MINORIA SINDMARKETING
COLETIVO DOS ARTISTAS SOCIALISTAS CAS
SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS DE IPOJUCA SER-IPOJUCA-PE
SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS DE ESCADA SER-ESCADA-PE
SOCIEDADE DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PONTES DOS CARVALHOS ASSOCIAçãO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DOS CARVALHOS
FRENTE DE OPOSIÇÃO - SINTUFRJ FRENTE DE OPOSIÇÃO - SINTUFRJ
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE CARUARU SINTEDUC
ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA ADUNEB
MINORIA DA DIRETORIA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SERVIçO PúBLICO FEDERAL NO ESTADO DO PARá SINTSEP-PA
OPOSICAO AO SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE XAPURI OPOSICAO STTR/XAPURI
MINORIA SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE SANTA MARIA MINORIA SINPROSM
OPOSIÇÂO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA OPOSIÇÂO SINTFUB
OPOSIÇÃO SINDIQUINZE - TRT15 VIVA VOZ
ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO ADUFERPE
ASSOCIAçãO DE PROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHãO APRUMA - SS
OPOSIÇÃO SIMPA OPOSIÇÃO SIMPA
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIáRIO FEDERAL NO ESTADO DE SP SINTRAJUD
MINORIA DA DIRETORIA DO SINDICATO DOS/AS BANCÁRIOS/AS DO ESPÍRITO SANTO MINORIA DO SEEB/ES
OPOSIçãO DO SINDJUS/DF
SINDICATO DOS AGENTES DA DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARá SINDECE
MOVLUTA - OPOSIÇÃO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DO CEARÁ - SINTSEF/CE. MOVLUTA
OPOSIÇÃO SINTESPB- SIND. TRAB. DA UNIV. FED. DA PARAÍBA OPOSIÇÃO UNIFICADA FRENTE BASE
OPOSIÇÃO A BASE PRESENTE A BASE PRESENTE
SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS EM SAúDE, TRABALHO E PREVIDêNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SINDISPREV/RS
SEçãO SINDICAL DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARá SINDUEPA
MINORIA DO SINDICATO DOS PROFESSORES DE SÃO JOSE DO RIO PRETO SINPRO
SINDICATO DOS DOCENTES DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ SINDUFAP-SSIND
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE BH SINDREDE BH
OPOSIÇÃO AO SINDIPETRO DUQUE DE CAXIAS OPOSIÇÃO AO SINDIPETRO CAXIAS
ASSOCIAçãO DE MORADORES DO VELHO TIMBó AVETI
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DE COMBATE AS ENDEMIAS DA REGIAO OESTE SINTASE
SOS EMPREGO SOS EMPREGO
OP. LUTA EDUCADOR SINTEAM LUTA EDUCADOR
RESISTÊNCIA MUNICIPARIA RESISTÊNCIA MUNCIPÁRIA
OPOSIçãO SINDIPREV SERGIPE OPOSIçãO SINDIPREV SERGIPE
OPOSIçãO SINTSEP SE OPOSIçãO SINTSEP SE
ALTERNATIVA DE BASE
MINORIA DA DIRETORIA DA FEDERAÇÃO DE SIND. DE TRABALHADORES TÉCNICO - ADM. EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUP. PUB. DO BRASI MINORIA FASUBRA
OPOSIçãO CSP-CONLUTAS NA APEOC
ASSOCIAçãO DOS SERVIDORES DO GHC ASSERGHC
MINORIA DE DIRETORIA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NA SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL MINORIA SINDISAÚDE-RS
SINDICATO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES RURAIS DE IPOJUCA SAFER-IPOJUCA
GRUPO OPOSIçãO CONSTRUçãO CIVIL
OPOSIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ OPOSIÇÂO SEPUB
ASSOCIAçãO DE DOCENTES DA UERJ ASDUERJ
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA INDUSTRIA DE CIMENTO, CAL, GESSO E CERA SINDICAGESE
NóS DA SUL NóS DA SUL
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIáRIO DE P SINTETI
GRUPO DE BASE OPERáRIO ZONA LESTE
UNIÃO SOCIAL DOS IMIGRANTES HAITIANOS USIH
MINORIA DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS PETROLEIROS MINORIA FNP
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS FNTIG
OPOSIçãO NACIONAL SINDICATO DE LUTA - ASSIBGE/SN. SINDICATO DE LUTA
ACAMPAMENTO CABRáLIA PAULISTA
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCáRIOS DO RN SEEB RN
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, SIDERURGICAS, SINDMETAL BARAO DE COCAIS
OPOSIçãO CORREIOS SERGIPE OPOSIçãO CORREIOS SERGIPE
ACAMPAMENTO DONA ZUMIRA GONçALVES ACAMPAMENTO DONA ZUMIRA GONçALVES
ACAMPAMENTO PLANTIO VERDE ACAMPAMENTO PLANTIO VERDE
ACAMPAMENTO DE DESCALVADO ACAMPAMENTO DE DESCALVADO
ACAMPAMENTO DE ITIRAPINA ACAMPAMENTO DE ITIRAPINA
MINORIA SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS MINORIA SINTET
MINORIA DE DIRETORIA SINSEPEAP MINORIA DE DIRETORIA SINSEPEAP
OPOSIçãO SINDICAL METABASE ITABIRA VOZ DAS MINAS
SINDICATO DOS MUNICIPARIOS DE SANTA BáRBARA DO SUL SIMSABASUL
SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTE DA UFRR SESDUF-RR
SINDICATO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES RURAIS DO MUNICíPIO DE VITORIA DE SANTO ANTãO DE PERNAMBUCO SAFER VITORIA DE SANTO ANTãO PE
ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS BOM SUCESSO ASSOCIACAO BOM SUCESSO
OPOSIÇÃO CORREIOS PERNAMBUCO OPOSIÇÃO CORREIOS PERNAMBUCO
OPOSIÇÃO DA APP - SINDICATO - PR APP DE LUTA, PELA BASE - CONSTRUINDO O BLOCO DE OPOSIÇÃO
MOVIMENTO POPULAR URBANO PINHEIRINHO PINHEIRINHO
OPOSIÇÃO SINTESI RJ MUDA SINTESI
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA DE FIAÇÃO, TEC. PIRAPORA TECELÕES DE PIRAPORA
SIND TRAB IND MET MEC MAT ELETRICO DE VÁRZEA DA PALMA STIM VÁRZEA DA PALMA
OPOSIçãO E MOVIMENTO AO SINDICATO SIND. DOS TRABALHADORES EM ENTID. E ASSIST. E EDUC.à CRIANçA AO ADOLESCENTE E FAMíLIA OPOSIçãO SINTRAENFA
MOVIMENTO DE TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS - FORÇA CHAPARRAL FORÇA CHAPARRAL
SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS DE DUARTINA SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS DE DUARTINA
OPOSIÇAO BANCARIA DE CURITIBA OPOSIÇAO BANCARIA DE CURITIBA
OPOSIÇÃO SINDET - SINDICATO SERVIDORES DETRAN/RS OPOSICAO SINDET
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MONTE CARMELO E REGIÃO SINSERP MONTE CARMELO
ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFPE ADUFEPE
SINDICATO DOS TRAB. IND.MET.MEC.MAT.ELETRICO DE DIVINOPOLIS E REGIÃO SINDIMETAL DIVINOPOLIS
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TRES PONTAS SINFAS TRES PONTAS
OPOSIçãO DO SINDSEPRE (GRUPO UNIÃO E MUDANÇA) MOVIMENTO UNIÃO E MUDANÇA
ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE ADUFS-SSIND
MOVIMENTO NACIONAL DE OPOSIÇÃO BANCÁRIA MNOB
FEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DE SERGIPE FAFER/SE
SINDICATO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DE TOMAR DO GERU SAFER TOMAR DO GERU
SINDICATO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDENDORES FAMILIARES RURAIS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA SAFER ITABAIANA
OPOSIÇÃO SINTECT-RR
OPOSIçãO RODOVIáRIA CSP CONLUTAS - O GUARá OPOSIçãO RODOVIáRIA CSP CONLUTAS - O GUARá
SINDICATO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES RURAIS DO MUNICIPIO DE AGUAS BELAS SAFER AGUAS BELA
SINDICATO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO AGRESTE II ALAGOANO SINTRAF
INSTITUTO DE INCLUSÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SERRA NEGRA INSTITUTO SERRA NEGRA
SINDICATO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURA SAFER-INDIAROBA
COOPERATIVA HABITACIONAL DOS AGRICULTORES E AGRICULTURAS FAMILIARES DE ALAGOAS COOPERHAF -
SINDICATO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DO MUNICÍPIO DE ARAUÁ SAFER ARAUÁ
OPOSIÇÃO A DIREÇÃO DO SINTECT DF ALTERNATIVA ECETISTA OPOSIÇÃO ALTERNATIVA ECETISTA
ASSOCIAçãO DOS DOCENTES DA UESPI ADCESP
ASSOCIAçãO DE DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ ADUSC
SINDICATO DOS SERVIDORES PúBLICOS MUNICIPAIS DE ALAGOINHAS SINPA
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UFF SINTUFF
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCáRIOS E FINANCIáRIOS DE BAURU E REGIãO SEEB BAURU
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO PRIVADO DA PARAÍBA SINTEEP/PB
ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - ANDES SN ADUFAC-SSIND
AFRONTE!
SINASEFE SEçãO SINDICAL SãO PAULO SINASEFE SP
ASSEMBLEIA NACIONAL DOS ESTUDANTES - LIVRE ANEL
COLETIVO ORGULHO E CLASSE COLETIVO ORGULHO E CLASSE
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIáRIO FEDERAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS SITRAEMG
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORES DE MESA TELEFONICA NO ESTADO DO PARÁ SINTTEL
SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JACAREÍ STPMJ
SINDICATO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES RURAIS DO MUNICIPIO DE OLIVENÇA SAFER OLIVENÇA
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES DO REFLORESTAMENTO, CARVOAM SINDIFLORA
SEçãO SINDICAL DOS DOCENTES DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAçãO TECNOLóGICA SINDCEFET-MG
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS SINTUFAL
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE ENSINO SUPERIOR DE JUIZ DE FORA APESJF-SSIND.
ADUFPB - SEÇÃO SINDICAL DO ANDES-SN ADUFPB
ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA ADUEPB - ASSOCIAÇAO DA DOCENTES DA UEPB
FEDERAçãO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROFERROVIáRIOS FENAMETRO
SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS NO ESTADO DO CEARá SINTUFCE
SINDICATO DOS BANCARIOS DO MARANHAO SEEB-MA
ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO ADUFES
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FIOCRUZ ASFOC - SN
COMBATE - CORRENTE SINDCIAL COMBATE - CLASSISTA E PELA BASE
JUNTOS!
Movimento Revolucionário dos Trabalhadores - MRT