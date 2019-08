Mupis interativos com jogo de luz e som

UBBO ESPALHA DIVERSÃO POR LISBOA

Descarregue o vídeo: https://we.tl/t-DIbYgGIDsR

Lisboa, 22 de agosto de 2019 - Dando seguimento à campanha de lançamento do UBBO, nova marca do até aqui Dolce Vita Tejo, que arrancou no passado mês de junho, o centro comercial começou a espalhar diversão pela cidade de Lisboa.

O UBBO faz jus à sua assinatura "Unidos pela diversão" com o lançamento de um jogo interativo em dois mupis localizados estrategicamente nos Restauradores e na Avenida Fontes Pereira de Melo em Lisboa. As letras luminosas que formam a nova marca desafiam quem por estes mupis passa a jogar, carregando nas letras, e tentando repetir as sequências de luzes e sons. Fazendo lembrar o clássico jogo dos anos 80, o jogo UBBO promete muita emoção e ação, tanto para os alfacinhas como para os turistas que passeiam pela cidade.

O processo de mudança de marca do centro comercial tem sido gradual e deverá ficar concluído até ao final deste ano. Com o claim "Nasceu uma nova espécie de shopping", a campanha em curso pretende dar a conhecer a nova imagem e assinatura do espaço comercial, sublinhando o seu posicionamento e marcando a distinção entre o shopping resort UBBO e os tradicionais centros comerciais.

O UBBO nasceu da remodelação total e da alteração profunda do conceito e valores do Centro Comercial Dolce Vita Tejo e vem dar vida ao conceito de shopping resort. É uma marca que tem na sua génese uma mensagem muito direta nesta nova realidade: Unidos pela Diversão. Pretendeu-se criar um novo nome e uma nova identidade gráfica que refletem os valores e as características de um shopping resort: espírito divertido, uma promessa única de lazer e entretenimento, uma experiência de compras diferente e uma vasta oferta gastronómica.

Criado pela agência Totem Branding, a nova identidade foi buscar inspiração às origens da cidade de Lisboa: os fenícios chamaram a Lisboa 'Allis Ubbo' que significava 'porto seguro' ou 'porto encantador'. O porto foi o local de nascimento da cidade e era palco de animação, atividades e um espaço onde se iam quebrar rotinas. Uma palavra com fonética simples e fácil, quase infantil, o que sugere um desejo incontrolável de diversão.

A campanha, que está presente em meios exteriores, rádio, cinema, no aeroporto e em plataformas digitais, conta com cinco temas que percorrem a oferta do espaço, desde as lojas à restauração, passando pela oferta de lazer e entretenimento e pelos serviços, sempre sob a assinatura Unidos pela Diversão.

As obras de remodelação têm conclusão prevista para o Natal deste ano, com vista a tornar o centro comercial num pólo regional de comércio, entretenimento e serviços, criando um espaço que reúne emoções e experiências e que responde às novas exigências dos consumidores, juntando o lazer, a cultura e atividades ao ar livre à experiência de compra.

Sobre o UBBO

UBBO é um Shopping Resort, um conceito único em Portugal, que reúne espaços de lazer e entretenimento e onde poderá também efetuar compras. São 300 lojas, quiosques e restaurantes distribuídos por 2 pisos e 104 mil metros quadrados. Possui um parque de estacionamento coberto e gratuito com cerca de 9.000 lugares.

UBBO está a reinventar a experiência de visita através da criação de espaços cada vez mais acolhedores e da disponibilização de atividades culturais, desportivas e de lazer para as famílias.

No final de 2019, a Praça Central irá reunir atividades, eventos, mercados e apoiará artistas emergentes. O espaço irá ainda ter um parque aquático, minigolfe e paredes de escalada. Possui ainda um dos maiores ecrãs LED permanentes da Europa com 130m2 e tecnologia de última geração, colocando-o no roteiro dos melhores espaços para assistir a transmissões em direto e todo tipo de programação multimédia. Será um local único de lazer e entretenimento nunca visto no nosso país.

Integra a única KidZania do sul da Europa, parque temático lúdico e educativo único em Portugal onde "as crianças podem brincar aos adultos", experimentando mais de 60 profissões; a única Zero Latency de Portugal, uma experiência de entretenimento em realidade virtual para jovens e adultos; e a única Lego® Fan Factory de Lisboa, espaço gratuito de diversão infantil onde as crianças até os 12 anos podem viver a experiência da marca.

Disponibiliza um acolhedor Balcão de Atendimento, áreas de lazer com imprensa diária gratuita, um Work Hub (um confortável espaço de co-working), acesso internet gratuito em todo o Centro Comercial e um Espaço Solidário para apoiar ONGs e IPSS.

UBBO possui um hipermercado Jumbo e marcas de referência como Primark, Zara, H&M, MANGO, Worten ou Holmes Place, além de 11 salas de cinema UCI.

No centro de 6 municípios (Amadora, Lisboa, Loures, Sintra, Oeiras, Odivelas), a apenas 12 minutos do centro de Lisboa e com acessos privilegiados, UBBO é um destino familiar de excelência para compras, gastronomia, lazer e entretenimento.

Para mais informações:

Marta Mimoso - 21 390 21 49

m.mimoso@estudiodecomunicacao.pt