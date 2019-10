Pela solidariedade e o anti-imperialismo, presentes em La Habana

Força Alternativa Revolucionária do Comum- FARC

A Força Alternativa Revolucionária do Comum-FARC- se deleita em anunciar que participará no "Encontro Anti-imperialista de Solidariedade, pela Democracia e contra o Neoliberalismo", que terá lugar em Havana, Cuba, de 1º e 3 de novembro.

Lidera a Delegação o presidente do Partido, Rodrigo Londoño Echeverry, e farão parte da mesma: Julián Gallo Cubillos, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Pastor Alape Lascarro, Pablo Catatumbo Torres Victoria e Rodrigo Granda Escobar.

Durante a estadia em território cubano realizaremos intercâmbios com as diversas delegações e organizações sobre a marcha da implementação do Acordo de Havana e será mais uma oportunidade para agradecer ao presidente Miguel Díaz-Canel, ao Comandante Raúl Castro, ao Partido Comunista e ao povo cubano pelos esforços de todo tipo realizados para alcançar a paz em Colômbia.

Ratificar-lhes que as grosseiras exigências do governo colombiano, contrárias ao Direito Internacional, não comprometem o reconhecimento e a eterna gratidão dos amantes da paz para a Pátria de Martí e de Fidel por ajudar a pôr fim ao mais longo conflito armado do Continente.

Pela Pátria Grande Latino-americana e Caribenha

Bogotá D.C, 19 de outubro de 2019

tradução > Joaquim Lisboa Neto