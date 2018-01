Integrantes do Sorriso Maroto recebem homenagem em gravação

Os pagodeiros gravaram um novo EP na Malibu Studios

Os integrantes do grupo Sorriso Maroto tiveram uma surpresa esta semana. Eles estiveram na Malibu Studios, do produtor musical Kevin White, para gravar um Ep e após a gravação foram homenageados com suas réplicas.

Diversos famosos, como Alok, Simone & Simaria, Pepeu Gomes, Erika Ender ( compositora de Despacito), Tânia Mara, Naldo, Imagina Samba, entre outros, já gravaram suas músicas na Malibu Studios.

Foto Divulgação/ Black Comunicação