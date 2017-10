IEA recebe seminário sobre as relações de gênero nos campos da saúde coletiva e do poder

O debate sobre as relações de gênero é um tema cada vez mais presente, principalmente nos dias atuais, quando a luta das mulheres por direitos iguais vem se intensificando. O Seminário Relações de Gênero, Saúde Coletiva e Poder tratará deste tema e abordará "como as relações de poder interferem na inserção social e política de mulheres e como elas logram superar as diferentes formas de manutenção das desigualdades próprias da vida cotidiana".

por Vinícius Sayão

Organizado pelo Grupo de Pesquisa Políticas Públicas, Territorialidades e Sociedade, o seminário acontece na Sala de Eventos do IEA no dia 19 de outubro às 14h, com transmissão ao vivo e inscrição prévia para os que desejam assisti-lo presencialmente.

Os conferencistas serão Alessandro Soares da Silva, do grupo de pesquisa que organiza o encontro e da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da USP, Mariana Aron, da USP e da Uninove, Renato Barboza, do Instituto de Saúde de São Paulo e do Instituto de Psicologia da USP (IPUSP), e Rocio del Pilar Suña, também do IPUSP. Eles tratarão das relações de gênero no campo da saúde coletiva, da política, além das relações deste tema com os processos migratórios.

"O seminário possibilitará uma discussão rica na qual se poderá perceber as múltiplas possibilidades e desafios de se constituir enquanto sujeito político em um mundo marcado por injustiças", explica Soares da Silva.

Foto: Alessandro Soares da Silva, que organiza o encontro

Seminário Relações de Gênero, Saúde Coletiva e Poder

19 de outubro, às 14h

Sala de Eventos do IEA, Rua Praça do Relógio, 109, bl. K, 5º andar, Cidade Universitária

Evento gratuito, com transmissão ao vivo pela internet

Inscrição via formulário

Mais informações: Cláudia R. Pereira (clauregi@usp.br), telefone: (11) 3091-1686





Fonte