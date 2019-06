Dolce Vita Tejo muda de nome

CAMPANHA DE LANÇAMENTO DO UBBO

JÁ ARRANCOU

Lisboa, 18 de junho de 2019

"Nasceu uma nova espécie de shopping" e a campanha de lançamento estará no ar a partir de 17 de junho

A campanha segue a identidade, imagem e assinatura do UBBO, assente no posicionamento "Unidos pela Diversão"

Foi em 2015 que o Dolce Vita Tejo anunciou a sua evolução no sentido de assumir um novo posicionamento, o de Shopping Resort. Uma evolução com três anos que já demostrou resultados indiscutíveis, com valores record ao nível dos vários indicadores de negócio, sendo que no ano passado fechou com resultados históricos para o Centro Comercial, seguindo em linha com a tendência de crescimento registada nos últimos anos. Estes excelentes resultados são a repercussão direta da implementação do inovador conceito de Shopping Resort, fundamentado em experiências únicas.

Agora chegou o momento de lançar a nova marca que dá nome ao projeto: UBBO. A campanha anuncia a chegada de "uma nova espécie de shopping", marcando a distinção entre o shopping resort UBBO e os tradicionais centros comerciais.

A abordagem criativa associa a marca UBBO a outras palavras e expressões divertidas e com fonética semelhante, que dão corpo à promessa da marca "Unidos pela diversão". No total são cinco temas que apresentam as diversas valências do UBBO, seja em termos de lojas, de restauração, ou de serviços.

Trata-se de uma campanha multi-media que estará presente em exterior, rádio, cinema e uma forte presença digital, incluindo a plataforma Waze. Também os perfis da insígnia nas redes sociais serão atualizados, assim como o site da marca, que muito em breve será relançado. Todo o trabalho de mudança de marca está ainda a decorrer. Prevê-se a sua conclusão até o final do ano.

Uma nova grande marca para um novo grande conceito

O UBBO nasceu da remodelação total e da alteração profunda do conceito e valores do Centro Comercial Dolce Vita Tejo. É uma marca que tem na sua génese uma mensagem muito directa nesta nova realidade: Unidos pela Diversão. Os antigos fenícios chamavam a Lisboa "Allis Ubbo" que significava "porto seguro" ou "porto encantador". O porto foi o local de nascimento da cidade sendo palco de animação e atividades. Uma palavra com fonética simples e fácil, quase infantil, e que sugere um desejo incontrolável de diversão.

Desenhada pela TOTEM Branding, uma das empresas de criação de marcas mais importantes do sector, UBBO reflete um espírito DIVERTIDO, uma promessa única de lazer e entretenimento, uma experiência de compras diferente. A marca UBBO tem uma personalidade fresca e contemporânea, um verdadeiro sentido de diversão. O novo logotipo é uma espécie de janela para um mundo que nos permite descobrir, explorar e interagir com experiências diversas e únicas que agradam a pessoas de todas as idades. Segundo o CEO da TOTEM, Andy Stalman, "mais do que um nome, UBBO é uma sensação que só se explica depois de se vivenciar o novo espaço. Uma nova identidade global que reflete os valores e as características de um shopping resort - a vontade de ficar num local que nos oferece lazer, shopping, entretenimento e gastronomia." Nos próximos tempos todos os convidados vão poder experienciar mudanças relevantes que irão impactar de maneira positiva a sua experiência no shopping UBBO.

O que é o conceito de Shopping Resort

UBBO é o primeiro shopping resort em Portugal. Este conceito teve um enorme sucesso em Intu Puerto Venecia (Saragoça), galardoado em 2013 com o prémio MAPIC para o melhor centro comercial e de lazer do mundo, tornando-se no maior destino de compras da Europa. O shopping resort pretende reinventar toda a experiência de visita através da criação de espaços cada vez mais acolhedores, mas também de um conjunto de atividades culturais, desportivas e de ócio para as famílias, tendo como ambição tornar-se no destino de lazer e entretenimento em Portugal.

A Praça Central, ex-libris do Centro e uma âncora fundamental para o conceito de Shopping Resort com os seus 7.000 m2 de área coberta, já se encontra em obras, acabando por ser a zona de maior intervenção. Um novo recinto urbano denominado The Hood vai ser o resultado destas transformações, sendo um espaço dinâmico com ofertas que irão desmistificar a verdadeira experiência UBBO, com implementação de novos parques infantis de acesso livre, novas áreas de descanso, terraços e cafés, eventos, mercados bem como uma plataforma ao vivo para artistas emergentes, de várias áreas. Uma comunidade urbana de todos para todos. O centro da praça será facilmente ajustado para receber todos os tipos de eventos e atividades complementares, de modo a manter o espaço vivo, bem como alguns dos eventos já esperados anualmente, como é o caso da pista de gelo no Natal. Será um local único de lazer e entretenimento nunca experienciado em Portugal.

Neste novo ponto de entrada, os convidados serão recebidos pelo novo centro de boas-vindas com um Concierge para apoiar os visitantes com as suas dúvidas e necessidades e proporcionar serviços que enriqueçam a experiência de visita, bem como um playground infantil onde as crianças poderão testar a sua agilidade e resistência, acompanhado por uma área de descanso.

Sobre o UBBO

UBBO é um Shopping Resort, um conceito único em Portugal, que reúne espaços de lazer e entretenimento e onde poderá também efetuar compras. São 300 lojas, quiosques e restaurantes distribuídos por 2 pisos e 104 mil metros quadrados. Possui um parque de estacionamento coberto e gratuito com cerca de 9.000 lugares.

UBBO está a reinventar a experiência de visita através da criação de espaços cada vez mais acolhedores e da disponibilização de atividades culturais, desportivas e de lazer para as famílias.

No final de 2019, a Praça Central irá reunir atividades, eventos, mercados e apoiará artistas emergentes. O espaço irá ainda ter um parque aquático, minigolfe e paredes de escalada. Possui ainda um dos maiores ecrãs LED permanentes da Europa com 130m2 e tecnologia de última geração, colocando-o no roteiro dos melhores espaços para assistir a transmissões em directo e todo tipo de programação multimédia. Será um local único de lazer e entretenimento nunca visto no nosso país.

Integra a única KidZania do sul da Europa, parque temático lúdico e educativo único em Portugal onde "as crianças podem brincar aos adultos", experimentando mais de 60 profissões; a única Zero Latency de Portugal, uma experiência de entretenimento em realidade virtual para jovens e adultos; e a única Lego® Fan Factory de Lisboa, espaço gratuito de diversão infantil onde as crianças até os 12 anos podem viver a experiência da marca.

Disponibiliza um acolhedor Balcão de Atendimento, áreas de lazer com imprensa diária gratuita, um Work Hub (um confortável espaço de co-working), acesso internet gratuito em todo o Centro Comercial e um Espaço Solidário para apoiar ONGs e IPSS.

UBBO possui um hipermercado Jumbo e marcas de referência como Primark, Zara, H&M, MANGO, Worten ou Holmes Place, além de 11 salas de cinema UCI.

No centro de 6 municípios (Amadora, Lisboa, Loures, Sintra, Oeiras, Odivelas), a apenas 12 minutos do centro de Lisboa e com acessos privilegiados, UBBO é um destino familiar de excelência para compras, gastronomia, lazer e entretenimento.