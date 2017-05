Mayara Motti vira apresentadora em evento

A ex-BBB foi cercada por uma multidão em Sergipe

Mayara Motti é uma das ex-participantes do BBB que mais está aproveitando a fama que o reality show rendeu. Na noite de sábado, ela foi contratada para ser umas das apresentadoras de um evento em Nossa Senhora do Socorro, interior de Sergipe.

A advogada até posou com o prefeito Padre Inaldo e o vice Bethinho. No final do evento, o assédio era tanto que Mayara teve dificuldade​ de ir embora já que foi cercada por uma multidão.

"O carinho das pessoas daqui me deixou encantada por tudo. Amei Sergipe e pretendo voltar esse mês ainda", disse a modelo

Foto Divulgação/ TM Produções

Thiago Martins