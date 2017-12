Convidados especiais abrilhantam Gala de Natal

A Escola Portuguesa de Arte Equestre (EPAE) vai realizar, no próximo dia 15 de dezembro, sexta-feira, às 19.00, no Picadeiro Henrique Calado, na Calçada da Ajuda (Belém), uma Gala especial de Natal que contará com a presença de cavaleiros convidados, incluindo a campeã Nacional de Dressage.

Pensado propositadamente para assinalar a quadra natalícia, o espetáculo contará com números originais de Rédeas longas, Passo de quatro, Picaria Real e Carrossel.

O número do Solo será assegurado pela cavaleira convidada Maria Caetano Couceiro, campeã Nacional de Dressage em 2008, 2009, 2013, 2014 e 2017, que atuará com o cavalo Fénix de Tineo - do criador, proprietário e amigo da EPAE, Juan Cordeiro.

Os Jogos da Corte serão "disputados" também por convidados especiais da EPAE para este espetáculo singular: o cavaleiro tauromáquico de alternativa, António Maria Brito Pais, com o cavalo Evasivo, sua propriedade e ferro Quinta da Carvoeira, e o cavaleiro de Dressage e Equitação de Trabalho, Pedro Torres, que montará o cavalo Oxidado, do criador João Pedro Rodrigues e propriedade de Isabel Elvas - com quem se sagrou, por várias vezes, campeão do mundo, da Europa e de Portugal na modalidade de Equitação de Trabalho.

O espetáculo terminará com um desfile alusivo à quadra festiva.

Sobre a Escola Portuguesa de Arte Equestre

A Escola Portuguesa de Arte Equestre, sediada nos jardins do Palácio Nacional de Queluz, foi fundada em 1979 com a finalidade de promover o ensino, a prática e a divulgação da Arte Equestre tradicional portuguesa. Recupera a tradição da Real Picaria, academia equestre da corte portuguesa do século XVIII, que usava o Picadeiro Real de Belém, hoje Museu Nacional dos Coches, e monta exclusivamente cavalos lusitanos da Coudelaria de Alter.

A gestão da Escola Portuguesa de Arte Equestre foi entregue pelo Governo à Parques de Sintra em setembro de 2012.

Sobre a Parques de Sintra - Monte da Lua

A Parques de Sintra - Monte da Lua, S.A. (PSML) é uma empresa de capitais exclusivamente públicos, criada em 2000, no seguimento da classificação pela UNESCO da Paisagem Cultural de Sintra como Património da Humanidade. Não recorre ao Orçamento do Estado, pelo que a recuperação e manutenção do património que gere são asseguradas pelas receitas de bilheteiras, lojas, cafetarias e aluguer de espaços para eventos.

Em 2016, as áreas sob gestão da PSML (Parque e Palácio Nacional da Pena, Palácios Nacionais de Sintra e de Queluz, Chalet da Condessa d'Edla, Castelo dos Mouros, Palácio e Jardins de Monserrate, Convento dos Capuchos e Escola Portuguesa de Arte Equestre) receberam 2.625.011 visitas, cerca de 83% das quais por parte de estrangeiros. Recebeu, em 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, o World Travel Award para Melhor Empresa em Conservação.

São acionistas da PSML a Direção Geral do Tesouro e Finanças (que representa o Estado), o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, o Turismo de Portugal e a Câmara Municipal de Sintra.

