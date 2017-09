Haiti proíbe operação de 300 ONGs no país

Porto Príncipe, (Prensa Latina) O governo de Jovenel Moses proibiu as operações de 257 Organizações Não Governamentais (ONG) no país, por estar desvinculadas das prioridades e necessidades do povo haitiano, segundo um anúncio oficial.

A imprensa local destaca hoje declarações do ministro de Planejamento e Cooperação Externa, Aviol Fleurant, que recorda que é necessário sacar do país de um pretendido e conceitual estado de bem-estar e passar a um registro de desenvolvimento real.

Segundo o servidor público, estas instituições devem financiar o que o povo haitiano precisa e não o que eles consideram necessário. 'E as intervenções devem ser levado a cabo em frente à liderança do governo', apontou o ministro.

Atualmente só 370 ONG cumprem os requisitos impostos pelo governo haitiano, que inclui a informação periódica de suas atividades no país.

Outras, por sua vez, denúncia Fleurant, não publicam relatórios por mais de 10 anos e operam e se beneficiam da franquia alfandegária.

'Não caçamos às ONG ', afirmou o servidor público, no entanto, a administração tem a intenção de redefinir uma associação com estas instituições e agências internacionais de desenvolvimento.

