De lá para cá: cantando e andando": o GEFAC estreia no TCSB

A Escola da Noite acolhe esta semana a estreia do novo espectáculo do GEFAC, "De Lá Para CÁ: Cantando e Andando". Os Sábados para a Infância decorrem igualmente sob o signo das XVII Jornadas de Cultura Popular, com a primeira apresentação em Coimbra do concerto "Comboio dos Ventos", por Vânia Couto e María Villanueva.

Entretanto, estão já abertas as inscrições para as oficinas de teatro e ilustração nas Férias da Páscoa, dirigidas por Ricardo Kalash e Ana Biscaia, que terão lugar entre 15 e 20 de Abril.



"De Lá Para Cá: Cantando e Andando"

O GEFAC - Grupo de Etnografia e Folclore da Academia de Coimbra volta a estrear um espectáculo no Teatro da Cerca de São Bernardo, desta feita no âmbito das XVII Jornadas de Cultura Popular e da XXI Semana Cultural da Universidade de Coimbra.

A edição deste ano das Jornadas tem como tema "A Mulher e a Cultura Popular - Ofícios, Cantos e Contos" e o novo espectáculo proposto pelo Organismo Autónomo da Associação Académica de Coimbra é "dedicado às Polifonias Populares Portuguesas e aos ofícios e vidas das pessoas que lhes dão voz". "De Lá Para Cá" integra "diferentes vertentes artísticas" e dá uma atenção particular às mulheres que, "tal como a etnografia nos demonstra, trilharam de especial e reconhecível modo os caminhos das polifonias e da transmissão oral da Cultura Popular Portuguesa", adianta o GEFAC.

Com preços entre os 4 e os 6 Euros, o espectáculo é apresentado em duas sessões: sábado, dia 16, às 21h30, e domingo, dia 17, às 16h00.



"Comboio dos Ventos"

A compositora e intérprete galega María Villanueva junta-se a Vânia Couto no concerto em dueto "Comboio dos Ventos", pensado para crianças e para famílias.

A primeira apresentação em Coimbra acontece no âmbito dos Sábados para a Infância no TCSB, a 16 de Março, pelas 11h00, também integrada nas Jornadas de Cultura Popular do GEFAC. De acordo com as artistas, "Comboio dos Ventos" é "uma pequena Odisseia, uma viagem com música, instrumentos e histórias de outros mundos. Alternando entre o tradicional e o erudito, as canções e os contos, a música ao vivo e a performance teatral, este espectáculo transporta as crianças de corpo e de alma a outros lugares e outras formas de pensar, apresentando a música como exemplo de colaboração multicultural".

A apresentação terá lugar no ambiente intimista do sub-palco do Teatro, é recomendado para crianças a partir dos 3 anos e os bilhetes custam 10 Euros (adulto+criança) ou 6 Euros (bilhete de adulto, individual). Tendo em conta a lotação limitada da sala, A Escola da Noite aconselha vivamente a reserva ou compra antecipada de lugares.



André Murraças no Clube de Leitura Teatral

"As peças amorosas e outras peças" é o título da sessão de hoje do Clube de Leitura Teatral, que tem o dramaturgo André Murraças como convidado. Com quase duas dezenas de leitores inscritos, a sessão inclui a leitura de excertos dos textos "As peças amorosas" - "um conjunto de pequenos textos sobre o amor e a sua relação com as utilidades do dia e a inutilidades da noite" -; "Império" (uma peça feita de vários monólogos sobre pessoas que escolheram o Empire State Building para pôr fim à sua vida); "Miss Portugal" (a história de "uma mulher viciada no evento que parava o país"); "Todas as Noites a Mesma Noite" ("solilóquio de um rapaz que olha para uma vida passada"); "One Night Only" (uma conferência radiofónica que reúne textos biográficos sobre "coisas quotidianas como os vizinhos de cima e a nossa rua"); e ainda "Experiência Variações", um texto "que imagina um barbeiro baseado no cantor António Variações".

Com trabalhos publicados na colecção Livrinhos de Teatro (Cotovia/Artistas Unidos), André Murraças ganhou por três vezes o prémio O Teatro na Década, do CPAI, e representou Portugal por duas vezes na Bienal de Jovens Criadores da Europa e Mediterrâneo, nas áreas do Teatro e da Literatura. Passou pelo cinema e, na rádio, foi autor do programa "O Rapaz do Calendário", na Rádio Radar. Depois de cinco anos como redactor publicitário, iniciou um percurso como guionista de televisão. É autor e realizador da webserie Barba Rija. Criou o Queerquivo, um novo Arquivo LGBT Português, em formato online e livro.

A sessão está marcada para as 18h30 e, como habitualmente, tem entrada gratuita.



Teatro e ilustração nas Férias da Páscoa

As Férias da Páscoa voltam a ser um momento de festa no Teatro da Cerca de São Bernardo. Entre 15 e 20 de Abril, o actor e encenador Ricardo Kalash e a ilustradora e designer Ana Biscaia dirigem oficinas de teatro e ilustração, que foram pensadas em conjunto e se destinam a crianças entre os 6 e os 12 anos.

As crianças podem escolher uma das oficinas ou frequentar as duas, passando o dia inteiro no Teatro. Os "trabalhos" decorrem de segunda a sexta-feira, entre 15 e 19 de Abril de 2019 (teatro de manhã e ilustração à tarde). No dia 20, sábado, pelas 11h00, as crianças mostram os resultados à família, aos amigos e ao público em geral, numa sessão integrada no programa "Sábados para a Infância no TCSB".

As inscrições são limitadas e estão já abertas, podendo ser feitas pelos contactos habituais do TCSB: 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt

Coimbra, Teatro da Cerca de São Bernardo