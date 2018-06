Etiópia implementa mecanismos para combater tráfico humano

Adis Abeba, 24 mai (Prensa Latina) O Ministério de Trabalho e Assuntos Sociais da Etiópia trabalha para combater o tráfico ilegal de pessoas mediante a preparação de uma nova legislação e a realização de atividades de conscientização.

De acordo com Basazen Deribe, chefe de Comunicações dessa entidade, as trabalhadoras domésticas estão proibidas de viajar ao estrangeiro enquanto não entre em vigor o próximo código, em uma tentativa de protegê-las contra os maus tratos.

Para garantir o êxito do regulamento, o Governo criou diferentes centros de capacitação em várias partes do país.

O deslocamento ao exterior só estará permitido para os estados que assinaram um acordo bilateral com Adis Abeba acerca do controle do fluxo de pessoas.

Ademais, levam-se a cabo atividades de conscientização através de treinamento direto e transporte de diferentes ferramentas de comunicação para as partes e atores interessados.

Por outro lado, as autoridades prosseguem com a busca e julgamento de traficantes.

Embora esteja garantido constitucionalmente deslocar-se e trabalhar em outros territórios, espera-se que os etíopes o façam somente de forma legal e segura, pontuou Deribe.

http://www.patrialatina.com.br/etiopia-implementa-mecanismos-para-combater-trafico-humano/