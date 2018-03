Sábados para a infância: Taleguinho traz de volta "Costurar cantigas e histórias"

"Costurar cantigas e histórias", o espectáculo com músicas tradicionais portuguesas do Taleguinho, volta esta semana aos Sábados para a Infância no Teatro da Cerca de São Bernardo. Na segunda-feira seguinte há duas sessões para o público escolar.

A sessão do Clube de Leitura Teatral com Cláudia Lucas Chéu, agendada para esta terça-feira, foi adiada para 5 de Junho, por motivos de saúde.



COSTURAR CANTIGAS E HISTÓRIAS

A programação dos Sábados para a Infância prossegue esta semana com um regresso muito especial: "Costurar cantigas e histórias", o espectáculo inaugural do Taleguinho e peça talismã da programação para os mais novos do Teatro da Cerca de São Bernardo. A sessão para o público em geral terá lugar no dia 10, às 11h00. Na segunda-feira seguinte, dia 12 de Março, às 10h00 e às 11h15, haverá duas sessões para o público escolar, a primeira das quais já está esgotada.

Pensado originalmente para o público infantil, "Costurar cantigas e histórias" é na verdade um espectáculo para todas as idades, que proporciona o contacto com a música tradicional portuguesa, através de um alinhamento que inclui canções, histórias e lengalengas, contadas e cantadas.

Em cada um dos concertos, a sonoridade dos instrumentos tradicionais está presente, bem como um cenário e adereços construídos propositadamente para o espectáculo. Cada apresentação é uma experiência de cumplicidades, onde os sons, as palavras, os gestos, as imagens e os silêncios a todos surpreendem.

O Taleguinho é um projecto musical da cantora Catarina Moura e do compositor e multi-instrumentista Luís Pedro Madeira. Para além de "Costurar cantigas e histórias", a dupla, que é parceira desde a primeira hora do programa "Sábados para a infância", já estreou no TCSB os espectáculos "Ficar a ver estrelas" e "O Mundo ao Colo".



CLUBE DE LEITURA TEATRAL ADIADO

Por razões de saúde, a sessão do Clube de Leitura Teatral com Cláudia Lucas Chéu, prevista para 6 de Março, foi adiada para 5 de Junho. Em Abril, o Clube "reúne" no dia 10, no TAGV, numa sessão dirigida pelo dramaturgo Jorge Louraço Figueira.

Coimbra, Teatro da Cerca de São Bernardo

Programação de 5 a 12 de Março de 2018