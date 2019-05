le dessin de presse dans tous ses États CARTOONING FOR PEACE

até 31 Maio

Parte 1 - Teatro das Figuras | FARO

Parte 2 - Galeria Praça do Mar | QUARTEIRA



A exposição colectiva Le dessin de presse dans tous ses États continua patente no foyer doTeatro das Figuras, em Faro, e na Galeria Praça do Mar, em Quarteira, até dia 31 de Maio.

Trata-se de um conjunto de ilustrações sobre liberdade de imprensa, realizada pela Cartooning for Peace, resultante da edição do livro comemorativo dos 10 anos daquela associação.

Esta exposição esteve exposta na Câmara Municipal de Paris após o ataque ao Jornal Satírico Charlie Hebdo, e é apresentada pela primeira vez em Portugal, no âmbito dos encontros do Devir.



Saiba mais em www.encontrosdodevir.com