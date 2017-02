Cinema Dolce Vita estreia filme produzido em Ovar

Ovar, 03 de fevereiro de 2017 - O Dolce Vita Ovar recebe a estreia de um filme realizado e produzido em Ovar, com uma equipa maioritariamente ovarense. "O fim das noites de verão" ganha vida na grande tela no dia 11 de fevereiro pelas 18h30 na sala de cinema do Dolce Vita Ovar. O filme terá duas sessões, a primeira apenas para convidados e uma segunda no dia 12, aberta ao público e de forma gratuita.

Esta curta-metragem conta as emoções sentidas numa noite de verão por quatro jovens que sentem a aproximação do Outono. Estação que virá acompanhada de responsabilidades e decisões que os jovens vão ter de tomar, trazendo o fim da feliz e despreocupada adolescência dos quatro jovens.

Afonso Marmelo, jovem de 22 anos que vive em Ovar desde os 10 anos, é o realizador e co-responsável pelo argumento e montagem do filme. Apesar da sua jovialidade, Afonso tirou o curso de tecnologia e comunicação audiovisual do Instituto Politécnico do Porto e tendo já realizado vários trabalhos com, a AVANCA | CINEMA em 2014, realizou também várias formações complementares no festival de cinema FEST 2015. Fez ainda, um curso de edição de vídeo e som com o João Braz, um cineworkshop de DSLR e um curso de verão Cine-Vídeo na Escola Artística Soares dos Reis.

O Dolce Vita Ovar encara o trabalho dos jovens da região com muita importância e em resposta às suas necessidades, promove ações como esta, dando a conhecer o talento e o excelente trabalho que os seus jovens realizam.

Para mais informações:

Ricardo Brasil - r.brasil@cidot.estudiodecomunicacao.pt

Tel: 21.390.21.49 / 50

