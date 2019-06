GOD E CASAL DA TRETA com preços especiais na TEMPORADA DE VERÃO do Teatro Villaret de Julho a Setembro.





As noites mais quentes e animadas de Lisboa regressam ao TEATRO VILLARET este Verão. A Força de Produção volta a apostar na TEMPORADA DE VERÃOcom as melhores comédias que por lá passaram ao longo deste ano: GOD E CASAL DA TRETA, a começar já a partir do próximo mês de Julho.

GOD, com Joaquim Monchique, abre a temporada no dia 12 de Julho e fica em cena até 22 de Setembro - às Sextas, Sábados e Domingos. CASAL DA TRETA fará uma pausa a 7 de Julho, mas regressa ao Villaret de 31 de Julho a 4 de Setembro às Quartas e Quintas.

O preço unitário dos bilhetes mantém-se a 18 euros, contudo podem ser adquiridos por * 15 euros se optar por assistir aos dois espectáculos.*

Ambos os espectáculos têm já agendadas temporadas no Porto, no Teatro Sá da Bandeira, a partir de Setembro, onde GOD estará em cena de 26 de Setembro a 20 de Outubro e CASAL DA TRETA de 24 de Outubro a 24 de Novembro. Ambos os espectáculos estarão em cena de Quinta a Domingo. Os bilhetes já estão à venda.



*Modalidades de compra dos bilhetes com desconto para a Temporada de Verão no Teatro Villaret*:

Compra conjunta

Se optar por comprar os bilhetes para os dois espectáculos em conjunto, beneficia da redução do preço para ambos os espectáculos.



Compra em separado

Se optar por comprar os bilhetes para ambos os espectáculos em separado beneficia do desconto somente para o segundo espectáculo. Para usufruir do preço especial basta apresentar os bilhetes do primeiro espectáculo no acto de compra dos bilhetes para o segundo espectáculo. Se efectuar a compra online, só tem de inserir o número do código de barras dos primeiros bilhetes no campo "código promocional de desconto".

Informações Práticas



TEMPORADA DE VERÃO | TEATRO VILLARET

GOD

12 de Julho a 20 de Setembro de Sexta a Sábado às 21h30 e Domingos às 18h

CASAL DA TRETA

31 de Julho a 4 de Setembro todas as Quartas e Quintas às 21h30



Preço dos bilhetes: 18€ | Descontos: 15€*

https://ticketline.sapo.pt/evento/god-casal-da-treta-43228

TEMPORADAS NO PORTO | TEATRO SÁ DA BANDEIRA

GOD

26 de setembro a 20 de Outubro de Quinta a Sábado às 21h30 e Domingos às 16h

Preço dos bilhetes: 9€ a 18 €

https://ticketline.sapo.pt/evento/god-41316

CASAL DA TRETA

24 de Outubro a 24 de Novembro de Quinta a Sábado às 21h30 e Domingos às 17h

Preço dos bilhetes: 10€ - 20€

https://ticketline.sapo.pt/evento/casal-da-treta-42833



